瑞幸咖啡 7 月 5 日召开股东大会，讨论重组董事会

北京时间6月20日消息，瑞幸咖啡发布了召开股东特别大会的通知。

股东特别大会将在2020年7月5日召开。根据该通知，本次股东大会将讨论的事项包括解除董事长陆正耀的董事任命，解除黎辉、刘二海的董事任命，以及解除独立董事Sean Shao的任命。

如果在7月5日的特别股东大会上，陆正耀、黎辉、刘二海和Sean Shao均被免职，瑞幸咖啡在自曝造假事件时的董事会成员将悉数离职。