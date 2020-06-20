内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

瑞幸咖啡 7 月 5 日召开股东大会，讨论重组董事会

2020/6/20 6:34:13来源：新浪科技作者：-责编：懒猫评论：

北京时间6月20日消息，瑞幸咖啡发布了召开股东特别大会的通知。

image.png

股东特别大会将在2020年7月5日召开。根据该通知，本次股东大会将讨论的事项包括解除董事长陆正耀的董事任命，解除黎辉、刘二海的董事任命，以及解除独立董事Sean Shao的任命。

如果在7月5日的特别股东大会上，陆正耀、黎辉、刘二海和Sean Shao均被免职，瑞幸咖啡在自曝造假事件时的董事会成员将悉数离职。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：瑞幸

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    