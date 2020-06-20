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徕卡 SL2 相机更新多重拍摄功能：可拍摄 1.87 亿像素照片

2020/6/20 23:09:25来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月20日消息 根据徕卡官方的消息，徕卡发布SL2相机2.0版本升级固件，升级多重拍摄功能，可拍摄 1.87 亿像素照片。

更新日志：

性能提升：

  • 多重拍摄功能：多重拍摄让用户可以拍摄像素高达1.87亿的照片。一次拍摄可以拍摄一张4700万像素和一张1.87亿像素照片。

  • 改善了视频菜单的图形用户界面设计：视频模式的子菜单中有高光标注的标题提示用户正在使用视频模式。

  • 改善了自动对焦点范围的设定：自动对焦点范围的尺寸可以通过长按屏幕调整，无需移动自动对焦点范围。

  • SD卡命名：将SD卡格式化后，该储存卡将自动命名为“Leica SL2”

Bug修复：

  • M镜头检测：6-bit M 镜头将始终被徕卡M-L转接环检测出。

  • 取消极高速连拍模式下的部分功能：取消在驱动模式为“连拍模式-极高速”时拍摄DNG格式。

  • 修正了英尺单位的对焦距离显示：屏幕顶部显示的对焦距离已校正并且以正常尺寸显示。

  • 优化了与徕卡FOTOS和Image Shuttle的连接：连接相机和电脑时更为快速稳定

IT之家了解到，徕卡SL2搭载4700万像素全画幅CMOS，支持14 Bit的RGB色彩深度以及高达50000的ISO感光度。全新徕卡SL2配备了一个浮动式感光元件，可以自动调节位置，以便快速有效地补偿相机抖动，这一重大防抖技术的升级，大大提升手持摄影的成功率。

徕卡SL2是第一台使用全新Maestro III 处理器的徕卡相机，通过焦平面快门的无损画质连拍可以达到每秒10帧的速度，使用电子快门则为每秒20帧。徕卡SL2能实现5K模式下最高每秒30帧拍摄，在4K模式下最高每秒60帧拍摄，而在全高清模式下，可以实现每秒180帧拍摄。

价格方面，徕卡SL2机身目前的京东售价为47900元。

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关键词：徕卡SL2

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