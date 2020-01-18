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64500元，4000万像素徕卡M10 Monochrom黑白相机发布

2020/1/18 9:04:40来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家1月18日消息 昨日，徕卡正式发布了第一款4000万像素徕卡M相机——徕卡M10 Monochrom，售价64500元。

▲图源：徕卡相机中国官网

徕卡M10 Monochrom搭载4000万像素全画幅黑白感光元件，最低感光度为ISO160，最高感光度为ISO100000。

徕卡M10 Monochrom沿袭了徕卡M10的三键紧凑操作布局与ISO设置拨盘，拥有与M10-P同款M相机最安静的快门、由黄铜和镁合金打磨的机身以及黑色漆面。

徕卡M10 Monochrom属性
相机类型搭载黑白感光元件的紧凑型旁轴数码相机
镜头卡口带有六位标识符的徕卡 M 插刀式卡口镜头
镜头系统徕卡M镜头，也可通过镜头转接环使用徕卡R镜头
传感器未搭载颜色及低通滤镜的黑白CMOS感光元件，有效面积约24x36mm
分辨率DNG™: 7864 x 5200 像素 (40,89 MP),
JPEG: 7840 x 5184 像素 (40,64 MP), 5472 x 3648 像素 (20 MP), 2976 x 1984 像素 (6MP)
数据格式DNG™ (原始数据，无损压缩), JPEG
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关键词：徕卡

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