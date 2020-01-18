64500元，4000万像素徕卡M10 Monochrom黑白相机发布

IT之家1月18日消息 昨日，徕卡正式发布了第一款4000万像素徕卡M相机——徕卡M10 Monochrom，售价64500元。
▲图源：徕卡相机中国官网
徕卡M10 Monochrom搭载4000万像素全画幅黑白感光元件，最低感光度为ISO160，最高感光度为ISO100000。
徕卡M10 Monochrom沿袭了徕卡M10的三键紧凑操作布局与ISO设置拨盘，拥有与M10-P同款M相机最安静的快门、由黄铜和镁合金打磨的机身以及黑色漆面。
|徕卡M10 Monochrom属性
|相机类型
|搭载黑白感光元件的紧凑型旁轴数码相机
|镜头卡口
|带有六位标识符的徕卡 M 插刀式卡口镜头
|镜头系统
|徕卡M镜头，也可通过镜头转接环使用徕卡R镜头
|传感器
|未搭载颜色及低通滤镜的黑白CMOS感光元件，有效面积约24x36mm
|分辨率
|DNG™: 7864 x 5200 像素 (40,89 MP),
JPEG: 7840 x 5184 像素 (40,64 MP), 5472 x 3648 像素 (20 MP), 2976 x 1984 像素 (6MP)
|数据格式
|DNG™ (原始数据，无损压缩), JPEG