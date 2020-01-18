64500元，4000万像素徕卡M10 Monochrom黑白相机发布

IT之家1月18日消息 昨日，徕卡正式发布了第一款4000万像素徕卡M相机——徕卡M10 Monochrom，售价64500元。

▲图源：徕卡相机中国官网

徕卡M10 Monochrom搭载4000万像素全画幅黑白感光元件，最低感光度为ISO160，最高感光度为ISO100000。

徕卡M10 Monochrom沿袭了徕卡M10的三键紧凑操作布局与ISO设置拨盘，拥有与M10-P同款M相机最安静的快门、由黄铜和镁合金打磨的机身以及黑色漆面。