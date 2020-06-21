苹果 2020 Q1 TWS 耳机出货量 / 市占率超友商之和，华为增速最快

IT之家6月21日消息 知名分析机构Canalys发布2020 Q1全球智能音频设备（耳机/音响）总出货数据报告。其中苹果以1810万台出货量居首，市占率达41.4%，超过了三星、Redmi、QCY，华为之和。

Canalys报告显示，2020 Q1全球智能音频设备的出货量达到9620万台，个人智能音频出货量增长19.4%，达到7,590万台。这一强劲增长是由于智能手机厂商苹果(Apple)、三星(Samsung)、小米等本季度积极转向发展真无线立体声(TWS)耳机所致。2020年第一季度TWS占据了38%的市场份额，成为最大的智能音频设备类别。

IT之家了解到，从图表来看，苹果依靠AirPods等产品实现2020 Q1出货1810万部，市场份额达41.4%，实现年增长60%。不过虽然苹果的出货量及市占率均超过了三星、Redmi、QCY，华为之和，不过市场份额相较于2019年Q1仍有下滑。

三星以450万部的出货量位居第二，其市场份额为10.3%，相较于2019 Q1增长30%；Redmi以310万部位居第三，市场占有率为7%，保持稳定；华为以200万部的出货量位居第五，市场份额为4.5%，值得注意的是华为TWS耳机出货量增速是最快的，达到了261%。