美国国会：若苹果 CEO 库克不配合反垄断调查将被传唤

据国外媒体报道，当地时间周五，美国国会正在展开的一项反垄断调查活动负责人表示，如果苹果公司首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)拒绝自愿参加正在进行的反垄断调查，他将被传唤到美国众议院司法委员会面前作证。

美国众议院反垄断小组委员会主席大卫·西奇林(David Cicilline)在接受彭博社采访时表示，预计苹果、亚马逊、谷歌和Facebook的高管，将会在这次反垄断调查中自愿作证。上周发出的正式信函，要求他们出席这样的调查听证会。

华盛顿邮报周二报道称，Facebook首席执行官马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊(Sundar Pichai)，本周在提交给该反垄断小组委员会的信中承诺将出席调查听证会，但是否自愿作证，则取决于其他公司高管的行为。亚马逊首席执行官杰夫·贝索斯(Jeff Bezos)周一暗示愿意作证，而苹果公司尚未同意让库克作证。

虽然西奇林相信所有这四位高管都将会根据自己的意愿提供证词，但他说，众议院反垄断小组委员会将会发出传票，为作出决定获得必要的信息。例如，在亚马逊传达出参与作证的意愿信息之前，贝索斯曾受到将被传唤的威胁。

“为了完成反垄断调查，我们将得到所需的文件和证人。”西奇林上周五在谈到库克作证一事时表示，“我希望这会自愿发生，但反垄断小组委员会一直以来的打算是，如果不能够自愿发生，我们将采取强制程序来完成。”

去年，众议院反垄断小组委员会宣布对“平台守门人”和“具有垄断地位的”科技公司进行两党联合调查。苹果因其App Store业务、所谓的第三方应用“Sherlocking”和系统删除家长控制应用等问题，正在受到审查。

本周，苹果拒绝对Basecamp的新Hey电子邮件应用进行更新，理由是该软件未能提供应用内购买选项。Basecamp创始人大卫·海内米尔·汉森（David Heinemeier Hansson）和杰森·弗里德（Jason Fried）随后通过在Twitter上发推文、接受媒体采访和在Hey网站发布博文，对苹果的这一决定公开地表示反对。

本周，西奇林在与汉森一起出席一个播客节目时表示，苹果App Store的收费是“拦路抢劫”。这种情绪在周五的采访中得到了呼应。

“非常令人担忧的是App Store的运作，你知道那些处于初创企业的开发者，基本上是被迫支付30%的佣金，否则他们被拒绝进入那个市场。”他说，“而且你知道，巧合的是，谷歌和苹果在做着同样的事情，（这给它们带来）三分之一的利润。对一个开发者来说，这种情况让他们处于不利的地位，要么向它们支付佣金，要么就破产，要么开发的应用就会不成功。这就是滥用市场地位来实行欺负行为和索取不公平利润的完美例子。”

苹果表示，App Store的指导方针是为了培养一致的消费者体验，而不是为了产生高额利润。包括一些开发者在内的批评者认为，苹果拒绝对Basecamp的新Hey电子邮件应用进行更新一事说明，苹果正在追逐其已经习惯的15%至30%的App Store交易的分成。

苹果全球营销高级副总裁菲尔·席勒(Phil Schiller) 周四表示，应用内购买要求这样的政策是为了提高用户的满意度。

但是，Basecamp创始人弗里德周五发博文对此进行了反驳。他认为，应用内购买这一要求，在应用开发者和用户之间设置了一个错误的屏障，伤害了消费者关系。

席勒称，尽管发生意见分歧，但苹果没有考虑对Hey进行规则更改或豁免。这一立场在未来几天是否会松动，仍有待观察。苹果计划在下周举行其一年一度的全球开发者大会（WWDC），这场大会一般被视为苹果与第三方开发者关系的庆祝聚会。