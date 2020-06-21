中国台湾大哥大加入 5G 竞赛：年内将建成 4000 个 5G 基站

据《台北时报》报道，台湾大哥大（Taiwan Mobile）成为当地市场上第三家获得5G运营牌照的大型运营商，它计划在今年将基站数量增加一倍以向当局示好。

台湾电信监管机构NCC透露，该运营商计划在12月底前建成4000个5G基站，这也凸显了运营商之间的竞争日益激烈。

中华电信（Chunghwa Telecom）和远传电信（Far EasTone）本月早些时候获得了牌照，各自的目标是在年底前部署3000个5G基站。这三家公司合计占有台湾市场约85%的份额，并正在3.5GHz频段上部署5G网络，它们在今年1月的一次拍卖中都获得了这一频段的频谱。

据《台北时报》报道，在台北举行的年度股东大会后，台湾大哥大董事长蔡明兴（Daniel Tsai）表示，其收购的3.5GHz的60MHz不足以提供完整的5G服务，并指出当5G成为主流时，它将需要更多的频谱。

亚太电信（Asia Pacific Telecom）使用28GHz频段的行动也得到了批准，不过在开始建设之前，它还在等待一项信息安全计划的批准。

28GHz服务主要面向企业。该运营商计划从竞争对手那里租借3.5GHz频段的带宽，这需要重新提交向使用3.5GHz频段的消费者提供服务的商业计划。