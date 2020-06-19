北京联通宣布启动 5G SA 网络公测

6月20日上午，中国联通北京市分公司官方启动5G SA公测。5G SA（独立组网）架构是部署超级上行、网络切片、边缘计算等技术的基础，相比NSA（非独立组网）架构具有上行大带宽、双向低时延的优势，能够为公众业务带来良好的用户体验，也满足企业及产业差异化的网络需求。

公测活动之所以被这些“极客”追捧，是因为一直以来5G SA网络一直披着神秘面纱。虽说技术优势早已见诸报端，但各类应用还是要亲自实测。记者从北京联通工作人员处了解到，5G SA网络可满足5G高清回传、超低时延、网络切片等SA特色应用需求，能更好支持边缘计算等新特性。不但在VR、AR、云游戏方面性能更优，而且能更有效支持数字政府、工业互联网、智慧医疗、无人驾驶等新型业务。

据悉，中国联通曾与中国电科院、国网北京市电力公司联合开展了基于5G SA网络的电力切片业务验证。北京联通也与国网北京市电力公司在2019年国庆期间共同开展5G视频回传业务，成功应用于核心地区电力设备巡检。未来中国联通将联合各单位一起打造基于SA 切片技术的、具备推广价值与行业复制性的电力园区5G网络架构，并将成果应用于2022年冬奥会用电保障，形成示范效应。

公测活动面向北京联通5G用户开放。在7月31日前，关注“北京联通”微信公众号，对话框中输入“5GSA公测”按照要求完成相关操作申请参加名额。获得名额后，公测期从7月持续到9月，参与公测客户还可获得北京联通赠送的腾讯视频月会员。