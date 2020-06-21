华为 1+X 证书 6 本备考教材正式发布：全国范围内出版发行

IT之家6月21日消息 今日，华为正式发布华为1+X证书《网络系统建设与运维职业技能等级标准》、《智能计算平台应用开发职业技能等级标准》6本配套教材，这些教材将在全国范围内出版发行，助力中国院校培养复合型技术技能人才。华为今年将结合两项X证书培养超过2000名教师，60000多名学生。获得高级认证的优秀学生将有机会参加华为ICT人才联盟双选会，增加就业机会。

华为联合高校教师共同编纂《网络系统建设与运维》（初级、中级、高级）和《智能计算平台应用开发》（初级、中级、高级）系列教材。

今日，华为在深圳举办以“产教融合 技赢未来”为主题的华为1+X职业技能等级证书配套系列教材发布会。发布会上，各位书籍主编代表首度携系列书籍亮相。

该系列书籍为华为1+X认证配套教材，在全国范围内出版发行，面向中等职业院校、高等职业教育院校、本科层次职业教育试点学校、应用型本科高校及国家开放大学教师和学生提供学习华为网络和智能计算技术方向标准的教辅材料，助力教师更好地传递知识，学生快速地提升相应ICT技能，提升就业起点；推动校企合作，协助院校培养复合型技术技能人才。

书籍具有四大优势：

配套标准 适用性高 书籍的内容完全匹配相应华为1+X认证初级、中级、高级内容，具有高度适用性；

理实结合 案例丰富 案例基于真实工作场景编写，适配岗位需求，注重学生动手能力和实际问题解决能力的培养；

产教融合 优势互补 教材采用“1+1+1”编写模式，产、教、社三方联合，优势互补，保障了书籍的高质量；

资源丰富 适合教学 教材配套PPT课件、课程大纲，视频资源及案例化实验手册，适合教师教学及学生学习使用。

2020年，华为将针对两项X证书开展40余场师资培训，培养约2000名教师，助力教师更快将知识传递到学生；而随着华为1+X证书试点的展开，获得华为1+X证书高级认证的优秀学生将有机会参加华为ICT人才联盟双选会，增加学生就业机会。

华为1+X标准包括：《网络系统建设与运维职业技能等级标准》和《智能计算平台应用开发职业技能等级标准》：前者知识点覆盖传统网络知识及最新网络趋势和工具，设置了初级、中级、高级内容，分别对应网络系统安装工程师、网络管理员和网络系统高级工程师；后者知识点覆盖通用计算平台使用和人工智能产品应用测试开发，初级、中级、高级内容分别对应智能计算产品工程师、技术支持、计算系统管理员和人工智能产品应用开发测试工程师。华为1+X证书注重培养学员基于场景化的实战能力，考核全面、且与华为认证有效衔接，为高校学生提供清晰职业发展路径。

IT之家了解到，2020年7月底，《网络系统建设与运维》（初级、中级、高级）和《智能计算平台应用开发》（初级、中级、高级）系列教材将正式上市。