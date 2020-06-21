中国移动和华为实现 “5G 下深矿”

IT之家6月21日消息 近期，中国移动5G智慧矿山联盟成立大会暨全国首座5G煤矿落成仪式在山西太原举行，并宣布中国移动与阳煤集团、华为公司联手打造的全国首座5G智慧煤矿，在山西阳煤正式落成。依托目前国内地下中国移动5G网——井下534米“超千兆上行”煤矿5G专用网，阳煤集团新元煤矿实现煤矿智慧化管理，解决了煤炭行业的诸多痛点问题。

一块硕大的电子屏幕实时显示井下瓦斯浓度、温湿度和采煤场景。身穿蓝色工作服的矿工在电脑前轻点鼠标，井下设备就能有序运转，数据实时上传。拨通电话，井下矿工可以和地面人员进行5G视频通话······这是新元煤矿调度中心现在的工作场景。

（山西阳煤集团新元煤矿调度中心）

“5G下深矿”能做什么？

IT之家获悉，有了5G网加持矿井实现了无人化、自动化、可视化运行。

▼机电硐室无人巡检

（山西阳煤集团新元煤矿机电硐室无人巡检）

机电硐室无人巡检应用，针对解决煤矿企业机电设备在长期运行过程中易发生故障的问题量身定制，降低了工作人员的劳动强度和风险，提高了巡检质量与效率。

▼掘进面无人操作

（山西阳煤集团新元煤矿掘进面无人操作）

掘进面无人操作应用解决了传统人工作业操作危险系数大、劳动强度高的问题，可进行远程操作截割和支护作业，实现了掘进作业的远程安全精准操控。

▼综采面无人操作

（山西阳煤集团新元煤矿综采面无人操作）

综采面无人操作解决了井下设备运行过程中线缆维护量大、信号经常缺失等问题，为远程操作人员提供全景高清作业视野，既有效降低危险作业区域安全事故发生率，也节省大量人力物力。

“5G下深矿”革新哪些传统井下工作模式？

“井上看清井下”轻松实现

5G“超千兆上行”带宽使单站拥有同时传送50路以上4K高清画面的能力。

“井上控制井下”成为现实

5G低时延、高可靠等能力，使远程控制成为现实。

末端设备“剪辫子”轻而易举

在井下工业环网的末端，用5G可轻松减掉设备通信线缆，使设备轻松移动，大大减少井下通信线缆铺设、维护、排障工作量。

井下“多网归一，统一运算”成为可能

5G海量连接和大带宽的特性，使井下每个系统一张网，信息互相隔离的情况成为过去；同时融合统一的数据借助边缘计算能力，使数据统一运算成为现实，5G使井下“多网归一，统一运算”成为可能。