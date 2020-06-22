郭明錤：13.3 寸 MacBook Pro/24 寸 iMac 将首发苹果 5 纳米 ARM 处理器

IT之家6月22日消息 今日天风证券分析师郭明錤更新其有关ARM Mac机型、新款iMac机型的分析报告。

报告中，郭明錤预测称苹果将在WWDC 2020上发布Mac转换至自家设计ARM处理器的计划，其目的在于让开发者有时间可准备ARM版本的macOS App。

关于ARM版Mac，郭明錤预计包括13.3寸MacBook Pro与采用全新外观设计的24寸iMac两款产品将成为首度搭载Apple 5nm处理器的ARM Mac硬件产品，预计最快在2020第四季度末或2021年第一季度初推出。预计ARM Mac的性能较Intel Mac增长50–100%。

IT之家了解到，郭明錤分析称ARM 13.3寸MacBook Pro外观与Intel 13.3寸MacBook Pro相似，同时苹果将在ARM 13.3寸MacBook Pro量产后停止生产Intel 13.3寸MacBook Pro。而ARM iMac将拥有全新外观设计与24寸显示器。在ARM iMac推出前，苹果将在2020年第三季度推出Intel iMac的更新机型。

值得注意的是，郭明錤预测称自2021年开始，所有的新款Mac机型均将配备Apple处理器。预计在12–18个月内，所有Mac机型将转换至ARM，同时采用全新外观设计的MacBook将在2021年下半年推出。

郭明錤认为，得益于Apple处理器、mini LED显示屏与剪刀脚键盘的加入，MacBook在未来两年内都将充满竞争力。同时郭明錤预计Apple最快将在2021年上半年发布配备mini LED显示屏的MacBook机型。

出货量方面，郭明錤预测MacBook在2020年第三季度出货量将增加30%。得益于Apple处理器、mini LED的加入，未来MacBook的出货量与市占率有望显著增长。