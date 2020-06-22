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大量三星蓝光播放器出现无限重启问题，原因不明

2020/6/22 7:30:29来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6月22日消息 近日网上有成千上万的用户都在反映他们的三星蓝光播放器、家庭影院系统出现了严重的问题，进入了无限重启死循环。

问题似乎都是在6月19日同一时间开始出现的，根据设备型号不同，问题也不尽相同。不过，遇到最多的问题是三星蓝光播放器一开机就进入重启死循环

其它问题还包括设备不断试图读取磁盘，即使磁盘插槽是空的，也会发出奇怪的声音。还有设备在开机几秒钟后就会关闭，播放器对命令或按钮的按压没有反应。

目前该问题的根本原因还不清楚。ZDNet已经联系了三星美国公司和三星的主要办公室，目前还没有收到回复。

一些用户猜测，这个问题可能是由于固件更新失误造成的，但原因可能并不在此。因为这些问题影响到了大量的设备型号，其中一些型号已经到了报废期。此外，像三星这样的公司通常不会在周五下午一次性向大量设备型号推送固件更新。

IT之家了解到，问题的真正原因可能是由三星蓝光播放器使用的SSL证书过期引起的，据悉，三星蓝光播放器通过HTTPS连接到三星服务器。过期的证书往往是造成重大故障的原因，之前其它顶级公司就曾因为证书过期发生过类似问题，如Facebook、微软、Roku、爱立信、Mozilla等。

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关键词：三星蓝光播放器

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