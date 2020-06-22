10 万张南昌洪城一卡通免费开卡！华为 / 荣耀手机用户有福利了

伴随着智能手机的普及和迅猛发展，如今以智能手机为载体的移动支付已经成为了最受人们欢迎的结算方式。几年前，人们出门坐公交地铁要办理交通卡，又或者是要额外准备一两枚硬币，而智能手机NFC交通卡的出现，彻底改变了传统以实体卡片为主的交通出行体验，从此“手握一机，出行千里”，人们的生活方式随之也发生了翻天覆地的变化。

在众多的手机交通卡中，Huawei Pay交通卡的表现较为瞩目，目前已支持45张交通卡，只要您拥有一部华为/荣耀手机，即可畅行包括北上广深、南京、重庆、武汉等在内的312座城市。

近日，Huawei Pay再次宣布了好消息：为了让更多的南昌市民可以体验刷手机乘车的便利，享受手机NFC功能带来的出行便捷，Huawei Pay交通卡家族再添新成员：手机洪城一卡通正式上线。作为新上线城市，即日起，南昌市华为/荣耀手机用户可以免费领手机洪城一卡通，活动名额10万名，先到先得！

某日你匆忙出门，来到地铁闸口却发现忘带交通卡，而地铁大厅里复杂和羸弱的手机信号让你的手机也不能成功刷卡，此时此刻你是又急又无助...相信不少读者朋友都遇到过类似这样的事情。

手机洪城一卡通是解决上述尴尬问题的神器，如果你是华为/荣耀手机的用户, 现在可以免费领取手机洪城一卡通，相较于传统的实体交通卡，手机洪城一卡通的优势非常明显——

刷卡不用找：不用解锁手机或打开App，手机一碰即付，无需验指纹；

无网也能刷：早高峰人再多也不怕；

充值不用等：充值免排队，手机随时查余额；

本地优惠：享实体卡洪城一卡通同等本地乘车优惠；

南昌市内公交7折，地铁9折；

免费迁移至新手机，换机不换卡；

那么南昌市的朋友们，该如何免费领取这张手机交通卡呢？很简单，记住这四个步骤就行：

1、打开华为钱包App；

2、首页点击交通卡；

3、在列表中选择洪城一卡通；

4、选择充值金额，按照提示完成操作，大功告成！

活动支持设备如下：

华为：P40系列、P30系列、P20系列、P10系列、Mate 30系列、Mate 20系列、Mate 10系列、Mate 9系列、Mate Xs、Mate X、Mate RS、nova 7、nova 7 Pro、nova 6、nova 6（5G版）、nova 5 Pro、nova2s。

荣耀：荣耀V30、荣耀V30 PRO、荣耀V20、荣耀V10、荣耀V9、荣耀V8全网通、荣耀30、荣耀30 PRO、荣耀30 PRO+、荣耀20（不含青春版）、荣耀20 PRO、荣耀10（不含青春版）、荣耀9（不含青春版）、荣耀8（不含青春版）、荣耀Note10、荣耀Magic 2、荣耀 Play 4 Pro。

智能手机在我们的智慧生活中的地位举足轻重，而诸如手机交通卡这种移动支付方式，在生活广度和深度中的进一步普及，将极大的提高我们日常出行生活的质量和效率。另一方面，在国家倡导的绿色出行队伍中，Huawei Pay交通卡也起到了领头羊的作用，不断引入新城市的交通卡，让越来越多的市民们亲身体验到科技进步带来的福利和便利。

作为各大手机NFC交通卡的标杆，Huawei Pay交通卡正利用科技创新将金融与生活服务融合，服务越来越多的消费者，为我们绿色、便捷、环保、高效的出行方式添砖加瓦，实现真正的手机在手，全国无忧。