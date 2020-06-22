去金服加科技！支付宝母公司蚂蚁回应更名：蚂蚁依旧，初心未变

IT之家6月22日消息 北京商报消息，今日有媒体报道称蚂蚁金服已更名蚂蚁集团，对此蚂蚁方面已作出回应。

蚂蚁方面表示：“新名称意味着我们将全面服务社会和经济数字化升级的需求，但蚂蚁还是那个蚂蚁，坚持创新，用技术为全球消费者和小微企业创造价值是我们不变的初心。”

IT之家此前报道，蚂蚁方面早在2014年10月在以支付宝为主体筹建阿里小微金服的时候就考虑到提前布局蚂蚁集团的名称了，当时蚂蚁方面已持有antgroup的域名。