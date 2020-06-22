马化腾与马云的首富之争仍在持续，半路却杀出了一匹黑马。

据福布斯实时富豪排行榜显示，拼多多创始人黄峥身家已达 454 亿美金（约合人民币 3210 亿），超越马云 439 亿美元（3104 亿人民币）成为中国第二大富豪。

排在黄峥前头的，依然是马化腾，他以 515 亿美元（3641 亿人民币）位居排行榜第 19 位。

二马之争，演变成了三足鼎立。

谁是黄峥？

两个月前，拼多多发布了 2019 年财报；随后，黄峥发出了一封“让女记者们抓狂”的致股东信。

这个理工男在信中大谈物理与哲学，丝毫不考虑文科同学们的感受。这或许与他的专业有关。

2002 年，黄峥本科毕业于浙江大学，主修计算机专业；2004 年，他获得美国威斯康星大学麦迪逊分校计算机硕士学位，随后加入美国谷歌；2006 年，黄峥回国，参与谷歌中国办公室的创立。2007 年，他从谷歌离职创业，先后创立电商代运营公司和游戏公司。

2015 年 4 月，黄峥创立拼好货；随后在 2016 年 9 月，拼好货、拼多多宣布合并，黄峥担任新公司的董事长兼首席执行官。

2018 年 7 月 26 日，拼多多正式登陆美国资本市场。

以上是来自于Baidu百科的介绍。

黄峥的自我介绍

我们从黄峥自己公众号的内容里，整理了一下他的人生轨迹：

▶教育

黄峥在杭州市郊读完了小学。在这所小学里，黄峥参加了奥数并获奖，小学老师劝他去报考杭州外国语学校（中学），他起初有所抗拒，因为他认为这所学校是纯粹学外语的学校，他想去数理化更强的中学，但小学校长找到他并劝服了他，黄峥成为这所小学 9 年内唯一一个考上杭州外国语学校的学生。

中学：杭州外国语学校。这是一所很好的学校，据黄峥说，在 90 年代初，这学校就有外教，有国外的中学生来交流，还有出国做 home stay 的机会。相比于其他中学，他们接受西方文化影响更早，程度也更深，比例更大。

大学：浙江大学。杭外毕业后，黄峥被保送进了浙大混合班。混合班是浙大竺可桢学院的前身，每年选拔大概200个人进到这个班，然后"享受"和其他直接进到系里的学生不太一样的"待遇"。在这里，黄峥获得了很多的机会，比如每年都能近距离地观察其他国家的同龄人的起居习惯，这也让他很早就习惯了印度英语。

黄峥总结，从中学和大学里他对这些加强了印象：

1.山沟沟里飞出金凤凰是小概率事件。大部分富二代，特别是官二代是非常优秀的。

2.田忌赛马，能在整体资源劣势的情况下创造出局部的优势，进而有机会获得整个"战役"的胜利。由此，平凡人可以成就非凡事。

3.钱是工具，不是目的。

他在学校期间的遗憾是：目标导向太明确，在追求第一、努力做一个好学生上浪费了过多的时间，损失了很多逆反、捣蛋、纯粹享受青春的时光，后来很多年才领悟到 "60 分万岁是个好哲学"。

▶工作

第一个他领到工资的公司是微软。黄峥作为实习生，在微软北京研究院和微软美国雷德蒙研究院都实习过，但他没有留下，因为“人生导师”劝他去谷歌看看。

谷歌。2004 年研究生毕业后，黄峥去了硅谷，Google 成了他一份正式的工作，做码农、产品经理。后来又恰逢 Google 进中国，他作为第一批回中国的员工参与了 Google 中国的初创阶段。他在 Google 呆满了三年，近距离地体会和理解国外互联网公司在中国的难，以及和国内互联网公司的竞争。

2007 年，他开始创业。

黄峥与马云的财富之路

2002 年，黄峥本科毕业后去美国读研，随后认识了段永平。2004 年研究生毕业时，受段永平指点，他放弃微软去了当时刚起步的谷歌；尽管只在谷歌带了三年，但谷歌的上市让黄峥基本上实现了财务上的自由。

2007 年，黄峥开始创业，先后创办手机电商、电商代运营和游戏公司。到2015 年，拼多多出现，大家所知道的故事开始了。

2018 年 7 月 26 日，拼多多在美国上市，发行价 19 美元，市值 240 亿美元；以当时的发行价计算，在拼多多占股 46.8% 的黄峥身家已经超过了 113 亿美元，成为中国最顶尖的亿万富翁之一。相对应的，鉴于拼多多是阿里在电商领域的最强劲对手之一，黄峥也被暗暗拿来与马云相对比。

同年 10 月 10 日，2018 胡润百富榜发布，黄峥入榜，身家 950 亿元人民币，而当时的首富是马云，身家 2700 亿元人民币。

2019 年 2 月 26 日，胡润研究院发布《2019胡润全球富豪榜》，马云以 2600 亿元排名第 22，成为全球华人首富，黄峥身家 1000 亿元排名第 73。

2019 年 10 月 10 日，2019 胡润百富榜揭晓，马云家族以 2750 亿元依然位列第一，黄峥身家 1350 亿元，缩小了与马云的差距。 2020 年 2 月 26 日，黄峥以 1260 亿元财富位列《2020胡润全球富豪榜》第 60 位，马云财富增长 15%，以 3,150 亿元位列全球第 21 位，依然是华人首富。

不过，这几个月来，拼多多大幅飙升，市值超过了 1000 亿美元，黄峥终于超过了马老师。

我们回顾一下马云的财富之路，“马老师”首次问鼎中国首富是在 2014 年 9 月，50 岁的马云及其家族以 1500 亿财富首次问鼎中国首富，此时距离马老师成立阿里已经过去了 15 年。

而目前，拼多多成立刚 5 年，黄峥的年纪也只有 40 岁。

十年之后，成立十五年的拼多多与 50 岁的黄峥又会是什么模样呢？会不会已经成了新的中国首富？