阿里巴巴王帅回应 “小白天下”编造 70 余篇黑稿后致歉：不能接受

IT之家6月22日消息 阿里巴巴集团市场公关委员会主席王帅今天在微博对于“小白天下”的致歉信予以回应。王帅表示，外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。

王帅同时称，但是编造谎言，写故事会，有组织人身攻击，我们不能接受。我们从来不是道德模范，但我们不任人宰割编排。阿里不缺攻击，更不缺流量，因为随便编一个故事，就能给作者带来几十倍流量，但这是对读者收割智商税。这样违法，非常不好。

IT之家了解到，6月19日，微信公众号“小白天下”持有者陈某通过其个人自媒体渠道刊登一篇《致歉说明》，承认为吸引流量和眼球，在利益驱动下，围绕“阿里蒋凡事件”在两个月内编造了70余篇黑稿全网推送，阅读量过亿。并称幕后另有黑手，自己遭受利用。“我正式道歉，请大家原谅！”

陈某在《致歉说明》中数次公开道歉，并强调：“相关营销号、网络水军对上述文章的转发、推广与我个人完全无关！我不知道它们是谁，个人和它们也没有任何瓜葛和授意。”

以下为王帅微博全文：

1。我们希望每个阿里人有自己对世界的认识，对自己的内心诚恳，有共同的梦想去做有意义的事情。

2。认真生活，快乐工作，是阿里价值观的一条。这是公司的一个朴素要求，也要靠每个人的自我要求和节制。这条价值观一直都在，未来也是，但公司不做考核。这是生活中自己对自己的考核。阿里不打造道德标兵。但我们自己要认真对待自己的生活和工作。

3。外界对阿里的批评，我们感受到的是这么多人关心阿里的价值观，这是对一个好的公司，优秀的年轻人的期望和监督。这是友善的，这对我们是一种鞭策。

4。但是编造谎言，写故事会，有组织人身攻击，我们不能接受。我们从来不是道德模范，但我们不任人宰割编排。阿里不缺攻击，更不缺流量，因为随便编一个故事，就能给作者带来几十倍流量，但这是对读者收割智商税。这样违法，非常不好。

5。我去干活了。谢谢大家对天猫618的支持。

以下为小白天下致歉全文：