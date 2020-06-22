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魅族 17/Pro OTA2 试用招募开放报名：7 月 7 日正式推送

2020/6/22 20:27:10来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月22日消息 魅族Flyme今晚刚刚表示，魅族 17 系列 OTA2 试用招募现已开放报名，打开「系统更新」App 查看公告栏相关信息即可尝鲜。7 月 7 日正式推送，敬请期待。

IT之家了解到，此次更新将为魅族17新增主摄/前摄录像视频防抖功能，魅族17 Pro将新增主摄/前置超广角视频防抖功能及129度超广角开关等诸多优化项目。

IT之家整理报道，魅族17采用了一块6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，分辨率为2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充；采用6400万全场景四摄方案+2000万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族17 Pro标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。

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关键词：魅族17魅族

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