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魅族：下半年将不会有手机新品发布，魅族 17/Pro 未来不会有跳水空间

2020/6/18 22:23:50来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月18日消息 今日上午，魅族科技官方宣布，魅族17系列现已全系开启《和平精英》90帧高帧率模式。除此消息之外，魅族还转发确认了魅族种草大会的亮点汇总。

其中包括魅族下半年将不会有手机新品发布，并且表示魅族17系列定价合理，未来不会有跳水空间。

IT之家获悉，魅族Flyme 将在6月25日公布安卓10机型适配计划，预计会有10款机型适配。Flyme系统终于要对广告下手了，后续Flyme系统内广告将大幅减少。

魅族智能家居和智能穿戴产品都在规划了，下半年有机会上线。

魅族会有TWS ANC，具体新品争取双十一见。POP3在路上，更好了，也更贵了。

魅族17系列于5月8日正式发布，全系配备Super AMOLED定制显示屏+骁龙865+UFS 3.1存储方案。

IT之家了解到，魅族17采用6.6 英寸90Hz三星定制Super AMOLED显示屏，拥有2340×1080分辨率，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统，内置4500mAh电池，支持30W Super mCharge快充，前置2000万像素摄像头，后置6400万全场景四摄。

魅族17 Pro则采用陶瓷机身设计，标配 LPDDR5内存，支持 27W 无线超充、无线反充，采用 6400W 全场景 AR 影像系统。

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关键词：魅族17魅族

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