苹果 WWDC 20 汇总： 五大系统更新，自研电脑芯片终登场

6月23日凌晨消息，苹果公司今日通过线上形式召开年度开发者大会（WWDC20），这是WWDC30多年来首次因疫情未能举办线下活动而完全在线上举办。

虽然能看出是录播，但苹果用精美的镜头语言，在位于总部Apple Park的乔布斯剧院展示了

iOS，iPadOS，macOS等几大系统的改进和更新。

首先登场的是iOS 14 ，它的重点是“小组件”和“小程序”

▲依然叫iOS，没有改名

这个全球人民都熟知的系统并没像传闻那样改名叫“iPhoneOS”，而是依然用iOS这个名字，今年到了iOS 14。最明显的改进在界面上，首先是App分类，苹果称只为App Library（应用资源库）。该页面有别于以往的主屏幕桌面，可以智能地对所有的App进行分类，例如所有的App都会通过字幕顺序排列，从A到Z，而常用的APP将出现在最顶端。

负责讲解的Craig Federighi说，这样设计解决了App太多，后面需要不断翻页的问题。

▲iOS 14的主屏幕支持组件（Widgets） 功能

另外一个明显改变是，iOS 14的主屏幕支持组件（Widgets） 功能，多个组件支持智能叠放，用户可以在同一个位置放多个组件，然后滑动调用。组件也能在不必点开App的情况下就显示一些信息，例如天气。

Siri也改进了，更多体现是越来越聪明，比如问它“混动汽车原理是什么？“ Siri都可以回答。

根据苹果的说法，Siri目前掌握的信息已经是3年前的20倍，这也是它变聪明的原因。

▲系统自带的地图功能再次更新

系统自带的地图功能再次更新，在过去几年，苹果给它加上了街景等功能，主要覆盖美国，今年则扩展到英国、爱尔兰以及加拿大。另外地图功能与全球一些知名伙伴合作，在地图上进行标记。 地图的出行功能在驾车，公交，乘车的选择基础上终于支持骑行功能，首批城市包含北京在内的几大城市。另一个比较贴心的功能是，苹果地图将支持车辆限行信息。

很多人觉得界面那些变化像安卓？ 后面这个可能有意思些，传说中的CarKey终于登场了。

这项功能之前已经被曝光了多次，CarKey旨在通过iPhone或Apple Watch代替物理车钥匙，为部分带有NFC芯片的车开锁。或者通过苹果生态的iMessage共享汽车钥匙。

▲CarKey

对汽车就是生活的美国人来说，这功能显然非常实用。当然，一切的前提是车要支持，苹果在发布会舞台上展示了跟宝马汽车的合作成果，宝马也会成为首批支持CarKey功能的汽车品牌。另外苹果宣称未来80%的新车都会支持CarKey。

另外一些细节功能改善，比如Memoji功能新增了三个新表情；信息功能做了支持置顶联系人。只需向左滑动，就可以置顶。群消息的体验也进行了一些优化。

但iOS 14最大改进反而是“小程序”，官方称为App Clips，可以通过二维码或NFC启动，也可以在App Store去下载完整版的App，这点，微信小程序用户应该有所体会。

▲App Clips

总结一下，除去那些小改变，iOS 14最大的是围绕App进行的，既有对传统App的分类，解决应用过多的问题，也有用小组件解决App显示的问题，还有App Clips解决应用过大的问题。

第二个登场的是iPadOS，手写笔更强了。

iPadOS 14是它的正式名字，首先是外观方面，小组件重新设计，增设了边栏功能方便管理，同时工具栏也进行了简化。

▲iPadOS

iPadOS改善了来电显示功能，以前iPad来个电话（或者跟iPhone关联之后来电）会占用一整屏。这个大屏系统重建了搜索系统，推出了更好的App启动器，苹果宣称，只要打开搜索框，输入单词，可以搜索到网页也可以搜App等任何信息。

Apple Pencil可识别用户的手写内容，比如在网页地址栏里直接手写文字，系统识别手写内容，并将之自动转化为文字。可以同时支持英文、中文、数字自动识别。也就是说，苹果用系统优化，让手写笔这种输入方式更高效了，在一定程度上可以让iPad不那么需要键盘。

▲Apple Pencil

用Apple Pencil画图的话，效率也有所提升。使用Apple Pencil进图时，iPadOS也能识别图形并进行修正。

在iPadOS之后，有个小彩蛋，来自AirPods Pro。

▲苹果为AirPods带来了Spatial Audio功能

针对音质部分，苹果为AirPods带来了Spatial Audio功能，简单说吧，就是让连个小耳机模拟5.1甚至7.1家庭影院环绕的声效。因为AirPods里有陀螺仪，它甚至能在用户头部转动时候，随时调整声音方向。

第三个是手表系统，终于支持睡眠监测了。

首先介绍的还是外在的东西，比如自定义表盘。比如你要去冲浪，可以放天气、湿度等内容，或者将孩子的照片放到表盘中。这就是watchOS 7推出的Face Sharing功能。这都是之前watchOS 6所没有的。

▲watchOS 7

这代watchOS 7也终于推出睡眠监测功能，但苹果做得跟其他手表不同的是它不止监测数据，还有助眠（Wind Down），例如睡眠时，屏幕会逐渐变暗，同时会播放助眠音乐。在你起床后，会有简单的问候语及睡眠数据等。

苹果还在这个新系统上增加了个“洗手”监测功能，想必也是新冠疫情这个大背景下的结果。刷新了watchOS 7系统之后。当用户在洗手时，手表会出现倒计时，让病毒危害降低。

▲tvOS

第四个系统是tvOS，但介绍的很简单，只是简单谈了谈苹果TV+即将上线的新剧，以及它跟HomeKit智能家居系统的结合。因为众所周知的缘故，中国用户用不到这产品，所以不过多介绍……

▲macOS

第五个是是macOS，这次名字很奇怪，叫Big Sur，大瑟尔（这名字看起来是不是有点像大栅栏之类怪异），实际上是加州附近一处名胜。

▲macOS Big Sur

这系统遵循了macOS最近几年都用加州景色取名的习惯。但在外观了做了近两年最大UI调整，对话框变为纯白和纯黑，图标风格变得更统一，简单说，更想像iOS了。

▲macOS Big Sur

macOS Big Sur在图标方面也进行可优化，以简洁线条为主；控制中心的样子像极了iPadOS，用一个个区块划分。可以更加方便的调节亮度，开关深色模式，勿扰等。小组件也来到了macOS上，模式跟iOS类似。

最后是浏览器，新版Safari的速度将比Chrome快50%，而且安全，对隐私保护也更好。

One More thing：苹果自研电脑芯片。

本场唯一的硬件留在了最后，也足以作为作为压轴出场。传闻了N年的苹果自研电脑芯片，终于登场。

它是苹果脱离英特尔控制的钥匙，也是苹果尝试掌控电脑行业的开始。

▲苹果终于拿出了自研芯片取代英特尔

众所周知，在过去几十年内，电脑芯片基本被英特尔掌控，并在这个基础上跟建立了“英特尔+Windows”联盟，创造了PC行业过去的辉煌。

而苹果拿出了自己芯片，明确告诉外界，改变游戏规则的人来了。

这段介绍从一个神秘的“苹果实验室”开始，一个带着欧洲口音的老哥介绍了一堆自研芯片的优势，例如高性能+低功耗，这就是苹果对Mac转用自研芯片的规划。另外还有很多定制技术辅助

Craig打开了自己身旁的电脑，在关于本机里，它用的居然是一颗A12Z芯片，也就是跟新iPad Pro一样的芯片。

通过这种办法，他告诉外界，刚才介绍的macOS Big Sur可以在A12Z上运行，也就是说，苹果在系统上已经做好准备，

在其他软件上呢？ 苹果展示了微软给他们适配的Office和Adobe制造的图像软件Photoshop，还有自己的Final Cut Pro X和Logic Pro X。

▲在A12Z上运行的macOS Big Sur已适配Final Cut Pro X

这都是原生App，在这个本来是Arm架构的移动芯片上运行的很好，以此说明这个芯片+macOS Big Sur，已经可以胜任日常，而不是只做个没人用的系统。

首款搭载苹果自研芯片的Mac电脑将在年底上市，苹果给这颗芯片的适应期是两年，这么短时间挑战一个霸占了电脑行业几十年的王者，确实不太容易。

苹果自始至终也没提到这颗自研芯片的正式名字，但显然挑战英特尔显然已经成为定局。这一系列动作，都是苹果的常见操作，打造一个自己能全局掌控的硬件+一个自己完全掌控的系统+找人来开发App，从而创造生态繁荣，让它有用、好用，让更多人用——这一些列动作，我们曾在iPhone的历史上都亲眼见证过。