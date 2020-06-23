苹果 Silicon ARM 大一统时代来临！macOS Big Sur 运行 X86、iOS 应用程序

IT之家6月23日消息 在WWDC 2020大会上，苹果正式宣布将Mac硬件转移到自己的硅芯片上。苹果首席执行官Tim Cook称其为“Mac的历史性日子”，详细介绍了向PowerPC、OS X 10的过渡以及向英特尔芯片的过渡，然后宣布在未来Mac中使用苹果自研ARM芯片计划。这是一个重大举措，这意味着macOS将来将在这些新机器上并行支持原生iOS应用和macOS应用。

IT之家获悉，苹果将于今年年底发布第一款苹果ARM自研芯片的Mac，预计过渡将需要两年时间。基于Intel的Ma设备仍会继续生产，因此苹果尚未完全转向基于ARM的Mac设备。尽管如此，对于苹果公司来说，这是Mac摆脱基于Intel芯片的重大转变。

这项由ARM驱动的芯片所带来的最大好处是，可以使iOS和iPad应用程序直接在macOS中本地运行。苹果公司表示：“大多数应用程序都将正常运行。”这意味着你将能够首次同时运行本机macOS应用程序和本机iOS应用程序。

通过向内部处理器的转移，苹果有望将性能提高到新的水平，并且功耗要低得多。苹果公司正在设计自己的Mac SoC系列，具有Mac独有的功能。现在，苹果产品中基于ARM的通用体系结构将使开发人员可以更轻松地在每个主要Apple设备上编写和优化应用程序。

苹果自己的专业应用程序将进行更新，以支持该公司在macOS Big Sur中的新芯片，苹果希望开发人员能够更新其应用程序。苹果公司软件工程高级副总裁Craig Federighi表示：“绝大多数开发人员都可以在几天之内启动并运行他们的应用程序。”

微软正在为新的Mac芯片开发Office，Word和Excel已经在Mac新处理器上原生运行，甚至PowerPoint都使用苹果Metal技术进行渲染。苹果还一直在与Adobe合作，以在这些新芯片上启动并运行专业应用程序。苹果公司演示了新Mac上运行的Lightroom和Photoshop，以及在本机上运行的5GB Photoshop PSD和平滑的动画。

macOS Big Sur还将包括新版本的Rosetta。苹果以前曾使用Rosetta将PowerPC转移到基于Intel的Mac，而Rosetta 2将在安装时自动转换现有应用。这意味着，即使开发人员尚未完全更新其应用，他们也应该无需修改即可正常工作。苹果还使用虚拟化技术在这些新Mac上运行Linux版本。

苹果正在为开发人员推出新的“快速启动”程序，该程序带有文档和示例代码，并可以访问世界各地的实验室，以帮助将现有应用程序过渡到苹果自己的芯片。开发人员还将能够访问开发人员过渡套件，该套件包括具有台式机级改进的Mac mini（搭载了A12Z，16GB RAM和512GB SSD）。

苹果推出自己的ARM芯片之际，该公司推出了macOS Big Sur，其中包括对macOS进行的重新设计以及对Messages和Maps内置应用程序的更新。

最近的报告表明，英特尔的性能缓慢提升促使苹果转向ARM。据报道，苹果公司一直在Mac中测试基于ARM的芯片，并发现其性能大大超过了英特尔替代产品。

苹果向ARM过渡之前，微软采取了类似的举措，将近十年前在ARM上试用Windows。微软在2012年Windows 8发行版之前就开始了这项工作，甚至还发布了专为基于ARM的硬件设计的Windows RT操作系统。此后，微软已将Windows 10过渡到ARM，并与高通公司合作将自研SQ1处理器集成到其Surface Pro X设备中。