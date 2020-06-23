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苹果联合谷歌亚马逊制定智能家居标准 生态将更重视隐私

2020/6/23 6:30:17来源：凤凰科技作者：凤凰网科技责编：问舟/实习评论：

苹果首次在线上举办全球开发者大会WWDC20。在本次大会上，苹果会照例对iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS进行更新，从每年WWDC的软件蓝图中，开发者和用户都能大致看到苹果未来产品的走向与大致定位，从今年的新iPad Pro定位直指电脑不难发现，苹果也势必会将旗下诸多OS做进一步融合。

隐私一直是苹果特别重视的部分，在今年的WWDC上，苹果特意将这个部分单独拿出来讲述，在今年隐私部分会有更多的提升：首先在定位功能上，给予用户更多的自主权；录音功能使用时，也会获得用户的许可，并在顶部状态栏有图标显示；而在浏览器的追踪中，网站获取信息用户也能获得到提示；在App Store中，也更加突出隐私部分的显示，在用户获取应用之前，就会明显的看到会涉及的权限。

随后在介绍的家庭应用中，所有的Homekit家居都在一个加密的网络中，进一步提供隐私性能，同时今年苹果和亚马逊、谷歌将共同合作，制定智能家居的标准，使用新标准带来的家居，不论品牌都可以直接通过家庭应用进行控制。同时在家庭中的灯具，支持光线自适应调节光线亮度，让家居中更加舒适；Homekit摄像头功能也新增人脸识别功能，可以直接在tvOS上看到是谁在按门铃。

Apple TV本次也带来了更新，对游戏进行了更好的支持，在tvOS上可以下载更多的健身App，通过新带来的画中画功能，可以一边健身一边观看自己喜欢的内容。在tvOS中的TV+订阅服务，也一直更新苹果原创剧集，在今年也将更新更多精彩剧集。

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关键词：苹果智能家居

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