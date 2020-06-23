过滤虚假信息，谷歌宣布在图片搜索中引入事实核查程序

北京时间6月23日早间消息，据外媒报道，谷歌周一宣布，将开始在全球谷歌图片搜索结果上展示事实核查标签。近期，关于如何解决误导性内容病毒式传播的问题，科技公司正面临越来越大的压力。

谷歌将在图片搜索结果的缩略图下方展示“事实核查”标签，并附上第三方事实核查人员调查结果的概要。此前，谷歌已经在普通搜索和新闻搜索的结果上采取同样的做法。

今年4月，谷歌开始在视频平台YouTube上向美国观众展示事实核查标签，打击有关新冠病毒的错误信息的传播。随着疫情的加剧，社交媒体上相关的错误信息呈现了爆发式增长。

过去几年，外界一直呼吁科技公司对平台上的内容进行更积极的监管。公众认为，科技公司的不作为导致虚假的帐号和信息变得更猖獗。

自2018年以来，YouTube已经开始关联大英百科全书和维基百科等信息源，澄清常见的错误信息。今年4月，YouTube宣布将采取措施适应更快的新闻周期。在此之后，YouTube清理了病毒式传播的“大流行”视频。该视频在短短几天内向数百万观众宣传关于疫情的阴谋论。

Twitter和Facebook也推出了事实核查项目，并通过警示标签标出“被操纵的媒体”。不过批评人士认为，这些举措仍然不够。