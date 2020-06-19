谷歌拒绝为新闻付费，遭出版商攻击

北京时间6月19日早间消息，据外媒报道，一家出版商贸易组织在一份提交给美国司法部的报告中称，谷歌利用其主导地位，迫使新闻机构在没有获得足够报酬的情况下出让其新闻内容。美国司法部目前正在调查这家互联网巨头可能的违反反垄断法的行为。

新闻媒体联盟（News Media Alliance）在本周四发表的一篇论文中表示，谷歌严重依赖新闻内容来吸引流量和推动其广告业务，但由于它是一家拥有着强大权力的在线平台，新闻机构很难与这家公司就新闻内容许可证一事展开实际的谈判。这与Facebook和苹果公司形成了鲜明对比，后两者均向出版商支付相关费用。

新闻媒体联盟的总法律顾问丹尼尔·科菲（Danielle Coffey）在一份声明中说：“与谷歌进行谈判的能力仍然很弱小，结果是，新闻出版商不得不同意谷歌对其新闻内容的无限量使用，同时不需支付费用。”

这份报告是提交给司法部的第二份深入分析报告，描述了谷歌是如何违反反垄断法的。上个月发表的一篇研究论文指出谷歌对数字广告市场的控制损害了出版商的利益——由于谷歌的技术锁定，这些出版商很难在他们的网站上销售广告空间。该篇论文出自华盛顿政策组织Public Knowledge的一个研究项目，该项目是由eBay公司亿万富翁皮埃尔·奥米迪亚（Pierre Omidyar）参与创办的Omidyar Network所资助。

Public Knowledge的论文关注的是谷歌对出版商广告销售的影响，而本周四发表的论文则研究了这家互联网公司对新闻收入的影响。这两篇论文的发表进一步加剧了人们对谷歌利用其主导地位妨碍竞争的抱怨和担忧。

美国司法部和一个全国性的州检察长小组已经对谷歌进行了近一年的调查，并准备对这起自1998年美国起诉微软公司以来最重大的垄断案发起诉讼。司法部已拒绝对周四发表的论文进行评论。

一位知情人士说，新闻媒体联盟计划将这篇论文送交各州和众议院司法委员会反垄断委员会，该委员会正在对谷歌和其他大型科技公司进行调查。

出版商们特别瞄准了谷歌在2015年创造的一项技术，该项技术被称为“加速移动页面”（Accelerated Mobile Pages, AMP），旨在减少移动设备的网站加载时间。AMP格式的文章是托管在谷歌的服务器上，而不是在出版商的服务器上。这使得谷歌能够与读者建立起直接联系，并因此收集到一些对出版商来说很有价值的数据。

周四发表的论文称，出版商实际上别无选择，只能采用AMP格式，因为这样做有助于提高新闻内容在谷歌搜索结果中的排名。

但谷歌已经否认使用AMP会影响到搜索排名，该公司还表示，正在改进其手机热门新闻的传送，以取消对出版商使用AMP格式的要求。不过，在上个月更新的一篇博客文章中，谷歌称“速度是影响谷歌搜索排名的一个因素” 。

谷歌发言人在谈到出版商集团的这篇论文时表示：“这些都不是新的论据，很多论据在事实上是不准确的。”“新闻出版商发布内容的方式有很多，搜索只是其中一种——出版商控制着新闻内容是否出现以及如何出现。”

谷歌表示，AMP技术是与出版商合作开发的，公司目前也正和他们合作“以增加广告和订阅收入”，而大部分收入是依赖于商业查询，而非新闻报道。

新闻媒体联盟呼吁国会通过立法，允许出版商们在不违反反垄断法的情况下与谷歌以及其他平台进行集体谈判。

该论文做出结论说：“简而言之，通过使用类似垄断的权力和降低搜索排名的威胁，谷歌决定了不可协商的服务条款，或者以其他方式将新闻行业的内容使用限制在不公平的范围内。”

新闻媒体联盟说，一些有付费墙（paywall）的报纸发现，AMP格式损害了他们将读者转化为订户的能力。一家主要报纸研究了移动通信用户转化为订户的转换率，并与AMP格式进行了比较。报告显示，在AMP流量下，每百万用户的订户数量减少了39%。

尽管出版商对谷歌使用其内容的抱怨可以追溯到多年前，但2007年的一项法庭裁决认为，谷歌对缩略图照片的使用按照版权法是合理的。而新闻媒体联盟的论文认为，自这一裁决作出以来，谷歌就不再仅仅是一个将用户指引向新闻原创网站的搜索引擎，而是自身变成了新闻内容的出版商——一个利用自身权力超越了新闻公平使用原则的出版商。

该论文说：“如果法庭对谷歌进行重新审视，可能会发现，谷歌目前对报纸内容的许多使用都超过了合理使用的范围。因此，如果没有许可证的话，谷歌是没有合法权利来使用这些内容的。”