苹果将下架数千款未获批的手机游戏：《GTA》或在列

北京时间6月22日晚间消息，据国外媒体报道，从下个月开始，苹果公司中国App Store应用商店将下架数千款未经政府部门批准的手机游戏。

知情人士称，中国的开发商和发行商已被告知，其iOS游戏从7月开始需要许可证才能继续运营。这一决定将结束当前的一种非官方做法：在等待监管机构批准的同时，允许游戏先行发行。

这种非官方做法，使得《侠盗猎车手》（Grand Theft Auto）等游戏得以在中国市场运营。而分析人士称，这些游戏很难获得监管部门的批准。

事实上，中国监管部门早已要求，所有付费或提供应用内购买的游戏，在发布前需要获得许可证。自2016年以来，主要的Android应用商店已经执行了这一规定。但在iPhone平台上，未经批准的游戏仍大行其道。

目前尚不清楚，苹果为什么没有像中国其他应用商店那样迅速行动。

知情人士称，最新的应用商店审批程序于2019年生效。就苹果而言，该公司已经开始加强对其中国应用商店的管理。本月早些时候，苹果已经下架了两款播客应用。

早在今年2月份，苹果就曾提醒iOS开发者，要在6月30日之前获得游戏许可证。但拖了许久，苹果才明确告知发行商，最后期限过后，任何未经许可的游戏都将被禁止，并从App Store中删除。

下架所有未授权游戏需要多长时间，目前尚不得而知。对于该报道，苹果一代表拒绝发表评论。

调研机构Analysis Group预计，2019年通过苹果App Store销售的610亿美元数字商品和服务中，中国约占1/5，仅次于美国市场。在其中大部分交易中，苹果可提成30%。

帮助开发商在中国本地化和发布应用程序的AppInChina预计，中国App Store应用商店内大约有6万款付费或应用内购买游戏，其中至少1/3没有许可证。

AppInChina CEO里奇·毕晓普（Rich Bishop）称：“这些公司将突然失去来自中国市场的所有收入。”毕晓普还透露，在过去的一周，AppInChina收到的有关游戏许可证的问询量达到了平常的3倍。

分析人士称，苹果的这一新举措突显了中国监管部门对游戏的严格控制。出于对未成年人成瘾激增和攻击性内容传播的担忧，监管机构现在采取了更严格的审批程序。

分析人士还称，像腾讯和网易这样的本土大公司，他们在开发新游戏时能够迅速响应相关要求，而一些小型开发商和发行商则缺乏足够的资源。

同时，进口游戏也受到了严格的审查，但App Store之前的漏洞（未能迅速执行监管要求），使得其中一些游戏得以在中国市场发行。

分析人士称，对于小型游戏开发商而言，剩下的两个选择似乎都不是特别诱人。他们可以将营收模式转换为应用内广告（不受该审批程序的影响）；或者，他们可以与腾讯等大型出版商合作以获得许可证。尽管这将涉及放弃一定程度的自主权，但腾讯却对知名的特许经营更感兴趣。