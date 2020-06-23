中国联通拆除 2G 网络，存量功能机用户怎么办？

中国联通官方信息显示，中国联通福建公司、河南新乡分公司将于近期启动全区移动网2G等老旧设备拆除退网工作。实际上早上4月初，中国联通广州分公司就启动了2G设备拆除退网工作。虽然2G退网既是技术潮流也是大势所趋，但是大量在网的2G用户该怎么办？目前使用2G网络的大都是功能机而且以老年机用户为主，2G退网之后这些人的通信需求该怎么解决呢？

一、存量2G用户规模超出预期

工业和信息化部的最新数据显示，截至5月底，我国移动电话用户为15.92亿户，其中移动互联网（3G+4G）用户13.19亿户。根据这组数据，我们计算得知全国在网的2G用户为2.73亿户，约占全量移动电话用户的17.15%，略低于五分之一，这个规模还是超出了很多人的预期。

根据目前三大运营商的移动电话用户占比，我们大体推算得出中国联通在网的2G用户数量大约为5150万户。虽然5150万与全国14亿的人口总量相比微不足道，但是这个数字不但超过了许多国家的人口总量，而且这其中多数属于经济能力欠佳的弱势群体。

虽然从3G发牌商用至今已经超过11年，从4G发牌商用至今也超过了6年，但是2G用户并没有随着3G+4G用户规模的持续跃升而彻底消失。这其中既有各地经济发展不平衡的原因，也有2G网络覆盖太好的影响。毕竟我国的2G网络是全球覆盖最好的移动通信网络。

二、推动存量2G用户换机不可或缺

早在2年前，包括中国联通在内的三大运营商就联合终端厂家推出了大规模的2G用户迁转工作。运营商试图用超低价的4G套餐+超低价的4G终端将存量2G用户全部迁转到4G网络上来。从现在如此大规模的存量2G用户来看，这个工作还需要亟需推行。

根据我们的调查，存量的2G用户大都在偏远山区或者农村，一方面当地经济条件限制了这些用户的通信消费能力，另外一方面4G网络在偏远地区的覆盖还存在较大空白区域。这些都成为2G用户存在的客观因素。

运营商停止提供2G网络服务，既有利于其精力和资源专注于推动5G高质量发展，也在客观上为其节约了大量建设和维护资金。从维护人民群众切身利益的角度出发，运营商有必要提供优惠解决方案帮助存量2G用户向4G网络迁转。

三、网络升级已经成为绕不开的话题

当前5G竞争已经成为各国展示科技实力的焦点。在争抢5G全球领先的道路上，我国运营商已经走在了世界前列。仅仅中国移动一家的5G基站规模就已经是全球第一，如果再加上中国联通和中国电信5G基站，那么我国的5G基站总量必然会进一步拉开与第二名的距离。

虽然我国运营商在5G全球竞赛中取得了阶段性成绩，但是不容忽视的是三大运营商还背负着绝大2G、3G网络包袱。工业和信息化部公布的数据显示，我国2G、3G用户总量约为3亿户。为了保证这些用户的通信需求，运营商不得不付出巨大资源来维持通信畅通。

中国联通大规模拆除2G网络设备的操作，实际上也是中国移动和中国电信想做的事。可以说随着5G网络建设的持续加码，运营商拆除2G和3G网络设备的需求就会越强烈。在局部利益和整体利益取舍之间，我们相信整体利益才是大家共同的利益。当然帮助存量的2G、3G用户向4G、5G网络迁转也是运营商不可逃避的责任。

网络上有大量关于运营商停止2G和3G网络服务的讨论。虽然监管层的还没有明确表态如何保证存量2G和3G用户的通信权益，但是我们希望运营商能够充分考虑存量用户的切身利益，通过提供多种优惠方案帮助这些用户迁转。