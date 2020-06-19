2G/3G 退网，用户向 4G 迁移

最近，Strategy Analytics基于其免费报告《低成本4G手机：市场动态和机遇》，并结合最新的产业发展情况，分析了当前2G/3G的退网趋势和4G用户迁移机会。

4G主导了当前的移动通信市场

根据Strategy Analytics最新的无线市场预测，今年初，2G和3G用户占全球移动用户总数的46%，但贡献的收入却只占全球移动总收入的27%。到2023年，这一收入占比将下降到10%。非洲可以认为是一个特例，在这个地区，各国的ARPU值低于2美元，因此通过补贴促进用户迁移可操作空间有限。

然而，非洲和其他发展中地区在促进4G业务方面也取得了不错的进展，例如，非洲Airtel 的4G网络扩容和“大套餐包”推动了用户向4G迁移，在数据平均使用量和数据ARPU值方面都得到大幅提升，过去的一年有3/4的收入增长来自于数据，2020年3月，4G在数据用户中占比从去年的18%上升到29%，4G收入在Airtel数据收入占比中超过60%。

2G/3G退网进程紧锣密鼓

类似于Airtel，运营商驱动用户向4G迁移的主要动力包括：提升收入，提升频谱效率，减少由于多网运营带来的OPEX CAPEX支出，此外由于5G的部署，原来多网运营带来问题也被放大，例如EMF限制，站点或天面空间受限。

越来越多运营商发布了2G/3G退网计划，北美和亚太一些国家走在了全球2G/3G退网进程的前列，其他区域的2G/3G退网进程也紧锣密鼓，例如，受JIO的颠覆性影响，印度市场加速转向4G，印度Airtel分期关闭了其3G网络；VodafoneZiggo 2月份在荷兰关闭了3G；Telia和Telenor在丹麦的合资公司TT-Netvaerket从2021年4月起将逐步淘汰3G；而Vodafone的CTO在最近的Vodafone商业分析师会议上也谈到要在2022年前在欧洲范围内关闭3G。从3G向4G迁移相对来说容易一些，运营商很容易说服用户从3G智能手机更换成4G智能手机，然而说服拥有2G功能机的人更换成4G智能手机则难得多。

2G的退网通常也需要较长的准备时间，尤其是涉及到2G物联业务的迁移，这种情况下，运营商也许会聚焦关闭2G手机业务，仅保留一张2G薄网为2G残留物联用户提供服务。在非洲，也需要关注2G USSD功能对移动支付业务的重要性，这对一些运营商来说是一个重要的收入来源。

低成本手机是加速用户迁移的关键

向4G迁移的最终进程取决于对运营商收入贡献最低的那部分用户，这些低ARPU用户甚至对2G和4G手机之间5美元以下的价格差异都很敏感，这一价格差涉及范围太广的话运营商补贴也存在困难。在一次线上圆桌会议上，Kaios VP Joyce Wang分享了低成本4G智能功能机的成功经验，Strategy Analytics认为4G低成本智能功能机是促进发展中地区用户迁移成功的重要因素。印度Reliance Jio推出了基于Kaios操作系统的Jio Phone，成功的将竞争对手的部分2G和3G用户发展成Jio的4G用户，此举也影响了印度市场4G进程，受其影响，Airtel关掉了3G网络，将资源转向4G。

再举几个运营商与终端价值链伙伴合作推出低成本手机的例子：泰国True Move近年来市场份额大幅增长，部分得益于其推出的True Smart系列廉价智能手机；而在印尼，XL Axiata引入当地电子装配商生产Evercoss Xtream等系列智能手机，目前4G在XL的数据流量中已占据了主导地位，XL计划在2020年大力优化其频谱组合，匹配23G流量的下降趋势，逐步减少23G网络容量直至关闭，并将频谱释放出来给4G使用，以应对4G网络日益增长的容量需求。

除了在生产制造方面外，运营商也在寻求其他降低终端成本的途径，终端补贴虽然有限，但我们看到产业链中是有玩家愿意出资补贴的，如零售商Alfamart补贴的WizPhone WP006在印度尼西亚售价下降到7美元；低成本的分销战略能使运营商业务延伸到更多的农村社区，如尼日利亚MTN的轻资产合作模式，由分销链上的合作伙伴采购和销售设备，而MTN则专注于SIM卡；手机贷款也是增加可负担性的一个极好方法，这与当前发展中市场日益增长的移动货币和小额贷款趋势是匹配的，在Kaios Joyce Wang的发言中也提到了手机贷款计划。

以上这些举措都被用来提升价格敏感人群的可负担性，由于2G和3G网络收益与它们对成本和资源的需求越来越不相符，因此这些措施非常必要。东南亚、非洲和拉美地区越来越多的运营商成功的找到了面向4G进行网络资源配置优化的策略，并找到了将4G技术进一步推向价格敏感人群的方法，这很令人鼓舞。

在发展中国家，政府对手机和服务的减税政策也是降低终端成本，提升用户可负担能力的重要措施，这包括进口关税和销售税。在终端价格之外，运营商需要认真考虑的是，一旦制定了退网时间表，就需要管理好2G和3G的用户发展策略，包括手机和物联网终端，此外，4G网络开通VoLTE是2G/3G退网的重要先决条件（当然在终端侧默认开通VoLTE也至关重要）。

(Philip Kendall)