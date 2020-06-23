传播低俗庸俗内容，国家网信办依法约谈处置虎牙、斗鱼等 10 家网络直播平台

IT之家6月23日消息 据中国网信网消息，近期，国家网信办会同相关部门对国内31家主要网络直播平台的内容生态进行全面巡查，着力把网络直播专项整治和规范管理工作引向深入。经查，“虎牙直播”“斗鱼直播”“哔哩哔哩”“映客直播”“CC直播”“疯播直播”“欢乐直播”“花椒直播”“西瓜视频”“全民小视频”等10家网络直播平台存在传播低俗庸俗内容等问题，未能有效履行企业主体责任。国家网信办指导属地网信办依法依规约谈上述平台企业，视违规情节对相关平台分别采取停止主要频道内容更新、暂停新用户注册、限期整改、责成平台处理相关责任人等处置措施，并将部分违规网络主播纳入跨平台禁播黑名单。

国家网信办有关负责人表示，结合群众举报及核查情况表明，国内31家主要网络直播平台普遍存在内容生态不良现象，不同程度地存在内容低俗庸俗问题。其中，秀场类直播乱象频发，一些女主播衣着暴露，一些男主播言行粗俗恶俗，低俗热舞、恶搞、谩骂等现象屡禁不绝；聊天类直播内容无营养无价值，甚至传播不良价值观；留言互动、弹幕和用户账号注册疏于管理，违法违规信息层出不穷。一些平台企业经营态度不端正，自身利益至上，有的借助免费“网课”推广“网游”，有的利用色情低俗内容诱导用户点击浏览并充值打赏，有的利用“抽奖”“竞猜”“返利”等方式涉嫌组织网络赌博。诸多直播乱象严重背离社会主义核心价值观，危害青少年健康成长，败坏社会风气，社会各界呼吁要严加整治。

有关负责人强调，此次对31家网络直播平台全面巡查，旨在督促主要平台切实履行主体责任和社会责任，守牢法律底线、道德底线和安全底线，自觉完善平台规则，优化系统功能，改进算法推荐，强化主播管理，最大限度压缩低俗不良信息生存空间，不断提升直播内容质量，为广大网民提供更多更好的文化产品和服务，推动网络直播行业健康有序发展。

IT之家了解到，目前虎牙、斗鱼等平台已经开启整改。