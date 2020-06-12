最贵主播违约金！韦神恶意跳槽，一审被判赔斗鱼 8522 万

IT之家 6 月 12 日消息 据南方都市报报道，从斗鱼方面获悉，2019 年 12 月 30 日，湖北省高级人民法院对主播韦朕合约期内跳槽案件作出判决，判定韦朕（直播名：韦神）在合同期内跳槽其他平台的行为为故意根本违约，按照合同约定，判决韦朕向原告武汉鱼行天下文化传媒有限公司支付违约金 8522 万元。

据天眼查数据显示，鱼行公司是武汉斗鱼鱼乐网络科技有限公司旗下全资子公司。

IT之家了解到，韦朕是国内知名电竞选手，被粉丝称为 “韦神”。从 2012 年便加入 VG 电竞俱乐部《英雄联盟》分部，后于 2014 年转会至 LGD 电竞俱乐部《英雄联盟》，2017 年韦朕正式转型《绝地求生》并组建 4AM 战队，并于同年获得 G-STAR 亚洲邀请赛亚军，成为《绝地求生》领域的头部主播。

2017 年 12 月，韦朕在合同期内跳槽至虎牙平台，被鱼行公司起诉，后者指出，韦朕在协议有效期内要求提前解除协议，并擅自与他人签约，并在虎牙公司运营的虎牙直播平台进行游戏解说直播等违约行为。要求韦朕履行《解说合作协议》中 “继续在斗鱼平台直播”和 “禁止韦朕在第三方虎牙平台或其他第三方平台直播”等，同时需支付违约金约 1.27 亿元。

2019 年年底，法院做出一审裁定：韦朕于本判决生效之日起十五日内向武汉鱼行天下文化传媒有限公司支付违约金 8522.5389 万元，武汉鱼行天下文化传媒有限公司于本判决生效之日起十五日日内向韦朕赔偿解约费用损失 247 万元。