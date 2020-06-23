德版瑞幸 Wirecard CEO 拘留！夸大公司资产高达 21 亿美元

北京时间 6 月 23 日下午消息，据国外媒体报道，德国检方今日在一份声明中称，德国支付巨头 Wirecard 前 CEO 马库斯 · 布劳恩（Markus Braun）已被拘留，罪名是夸大公司资产负债表和营收，以使公司对投资者和客户显得更强大、更具吸引力。

Wirecard 上周四发表声明称，外部审计机构安永 “无法核实”该公司本应存放在亚洲银行中的 19 亿欧元（21 亿美元）现金。这笔资金约占 Wirecard 资产负债表总额的 1/4。有报道称，有迹象表明，Wirecard 受托人做出了虚假的余额确认，以欺骗审计师。

受此影响，已掌舵 18 年之久的 Wirecard CEO 布劳恩于上周五离职，由德国证券交易所前合规官詹姆斯 · 弗里斯（James Freis）接替。昨日，Wirecard 又发布声明称，安永审计师标记的下落不明的 19 亿欧元现金余额可能根本不存在。

德国检方今日还称，布劳恩于周一晚上自首，周二被提交给法官，法官将决定他是否会继续被拘留。

布劳恩在离职时暗示，Wirecard 本身可能是欺诈的受害者。他还表示，之所以选择离职，是不想给 Wirecard 带来负担。

他说：“对于我管理了 18 年的公司，资本市场的信心已经严重动摇。在我的决定中，我尊重这样一个事实，即所有商业交易的责任都在 CEO 身上。”

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