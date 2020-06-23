小米 Redmi 9 国行一大波配置官宣：联发科 Helio G80，1080P 屏幕，5020mAh 电池

IT之家6月23日消息 近期，Redmi 红米手机官方正式宣布了 Redmi 9 国行手机，号称 “定义 2020 年入门机新标准”。将在 6 月 24 日上午 10 点正式发布，并开启预售。今天，官方公布了Redmi 9手机的一大波配置。

Redmi 9拥有四款颜色，包括温柔淡雅的「藕荷粉」 青春盎然的「墨黛青」 安静深沉的「碳素黑」 绚烂迷幻的「霓虹蓝」。

Redmi 9 采用主流旗舰机的1080P（FHD+）屏幕。当你点亮屏幕，文字边缘锐利、图像清晰入微、近看无颗粒感，这种真实、细腻的画面会引起双眼的高度舒适。

IT之家获悉，Redmi 9 搭载 Helio G80 高性能游戏芯片。Redmi 9 跑分超 20万，相比上代翻倍，能流畅使用微信、抖音等日常应用，甚至玩大型游戏都能达到几乎满帧的效果。

Redmi 9 配备 AI 全场景四摄，相比上代，镜头数量翻倍。新增微距和超广角镜头，可以记录惊艳的微观世界，也可以在拍摄风景、建筑时收录更多画面，收获视觉大片。

Redmi 9 搭载的微距镜头，能聚焦至微观世界。记录人眼不易察觉的细节，舒展的脉络，甚至果肉中的纤维也清晰可见！

Redmi 9 搭载超广角镜头，拍摄者可用更开阔视野，捕捉更广袤的天地。

Redmi 9 支持「AI 魔法万花筒」，能制作独特的电影特效。

Redmi 9 支持双频 WiFi，网速更快的 5G WiFi 和穿墙能力强的 2.4G WiFi ，连哪个任你选，网速既稳又快。

Redmi 9 配备了5020mAh 大电池，可以：①连续待机 27.9 天②连播 24 集电视剧③连续听歌 3640 首，日常使用两天一充，还支持18瓦快充。需要注意的是，18W充电器需要单独购买。

Redmi 9 标配 4GB 内存 + 64GB 存储起步，还有6GB+128GB 可选，运行流畅，存储大大增加。

Redmi 9 将充电口升级为 Type-C ，正反都能充；四角加固处理，整机更扛摔。出厂通过与旗舰机相同的测试标准，五星级品质有保证。