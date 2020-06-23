苹果：Mac SoC 产品将带来领先性能和强劲图形处理器

IT之家6月23日消息 今天凌晨，苹果正式宣布Mac产品将开启从英特尔处理器向苹果设计ARM处理器的过度，这一转变将需要大约两年的时间。另外，苹果计划在未来几年继续为基于英特尔的Mac提供新版本的macOS。

IT之家了解到，苹果现在已经更新了对于Mac SoC的官方介绍，苹果表示正在设计面向 Mac 的 SoC 产品系列，此举将为 Mac 带来业界领先的单位功率性能和性能更强劲的图形处理器，使 App 开发者能够编写更为强大的专业类 App 和高阶游戏。

苹果官方介绍：

今天 Mac 迎来历史性的一天，Apple 宣布 Mac 将改用公司自研的一流定制芯片，以提供业界领先的性能和强大的新技术。现在开发者即可着手更新其 app，以充分利用 Mac 中 Apple 芯片的各种先进功能。此次转变还将建立一个跨所有 Apple 产品的通用架构，大大降低开发者为整个 Apple 生态系统编写和优化 app 的难度。

Apple 今日还推出了 macOS 的重要新版本 macOS Big Sur，带来该操作系统逾十年来最重大的更新，并包括多项技术，以确保流畅无缝地过渡至 Apple 芯片。开发者可以轻松将现有的 app 转换为基于 Apple 芯片运行，从而充分利用其强大的技术和性能。此外，开发者将首次可以在不做任何修改的情况下，直接将其 iOS 和 iPadOS app 带到 Mac 上。

为了帮助开发者着手采用 Apple 芯片，Apple 还将推出 Universal App Quick Start 项目，提供各种文档、论坛支持、测试版 macOS Big Sur 和 Xcode 12，以及限定使用的 Developer Transition Kit (DTK)，即基于 Apple A12Z 仿生片上系统 (SoC) 的一款 Mac 开发系统。

Apple 计划于今年年底推出首个采用 Apple 芯片的 Mac，并在两年内完成过渡。未来 Apple 将继续为采用 Intel 芯片的 Mac 提供支持和新版 macOS，并且采用 Intel 芯片的新款 Mac 也在积极开发中。此次改用 Apple 芯片是 Mac 迄今为止最大的一次飞跃。

“从一开始，Mac 就乐于迎接重大变革，勇立个人计算的潮头。今天我们宣布改用 Apple 芯片，这对于 Mac 是历史性的一天。” Apple CEO Tim Cook 表示，“Apple 芯片具有强大的功能和业界领先的性能，将使 Mac 比以往更为强大和高效。展望 Mac 的未来，我感到无比激动。”

Mac SoC 产品系列将带来强大的新功能和卓越的性能

逾十年来，Apple 的世界级芯片设计团队一直致力于构建和优化 Apple SoC，最终带来了专为 iPhone、iPad 和 Apple Watch 而打造的可扩展架构，以独树一帜的强大功能和单位功率性能领先业界，成就非凡。基于这一架构，Apple 正在设计面向 Mac 的 SoC 产品系列。此举将为 Mac 带来业界领先的单位功率性能和性能更强劲的图形处理器，使 app 开发者能够编写更为强大的专业类 app 和高阶游戏。而在诸如神经网络引擎等技术的助力下，Mac 也将成为开发者运用机器学习的出色平台。此外，这还将建立一个跨所有 Apple 产品的通用架构，大大降低开发者为整个 Apple 生态系统编写和优化软件的难度。

macOS Big Sur 支持向 Apple 芯片的过渡

在 macOS Big Sur 中，Apple 推出了一系列技术，以平稳顺畅地完成向 Apple 芯片的过渡。借助 Xcode 12 内置的种种功能，如原生编译器、编辑器和调试工具，大多数开发者在数天之内即可使其 app 正常运转起来。利用 Universal 2 应用软件二进制文件，开发者可以轻松地创建一款 app，既能利用采用 Apple 芯片的新 Mac 固有的动力和性能，同时仍可支持采用 Intel 芯片的 Mac。利用 Rosetta 2 的转译技术，用户将能够运行尚未更新的现有 Mac app，包括带插件的 app。而利用虚拟化技术，用户则能够运行 Linux。此外，开发者无需进行任何修改，即可直接将其 iOS 和 iPadOS app 带到 Mac 上。

Quick Start 项目助力开发者即刻开始行动

Apple Developer Program 会员今日起可申请参加 Universal App Quick Start 项目，即刻开始向 Apple 芯片迁移 app。该项目可提供各种文档、论坛支持、测试版 macOS Big Sur 和 Xcode 12，并包括限定使用的 DTK，利用它开发者可构建并测试自己的 Universal 2 app。DTK 由内置 Apple A12Z 仿生 SoC 的 Mac mini 以及台式机规格组成，包括 16GB 内存、512GB 固态硬盘和多种 Mac I/O 端口。项目结束时须将 DTK 归还给 Apple。开发者可通过 developer.apple.com 申请参加此项目，项目总费用为人民币 3,699。