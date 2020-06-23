苹果官方介绍 iOS 14 重塑体验：全新主屏幕，App Clips 小程序

IT之家6月23日消息 苹果今天举行了WWDC 2020主题演讲，发布了iOS 14系统，苹果表示，Apple 通过 iOS 14 重塑了 iPhone 体验。iOS 14 推出多种全新方式，助力用户自定义主屏幕、通过 App Clips 探索和使用 app，以及利用信息 app 保持联络。

iOS 14 中全新设计的精美小组件位于主屏幕页面之上，让用户可以一目了然地及时获取信息，比以往用处更大了。

Apple 今日预览了 iOS 14，带来迄今为止最重大的主屏幕页面更新，全新设计的精美小组件和 App Library，通过 App Clips 探索 App Store 的新方式，强大的信息 app 更新，以及更多精彩功能。

全新小组件可以一目了然地方式及时呈现信息，并能够以不同的尺寸固定在主屏幕的任意页面上。用户可以创建小组件的智能叠放，利用设备端智能技术，基于时间、地点和活动呈现适当的小组件。

主屏幕页面可以显示针对旅行、运动、娱乐和其他兴趣爱好而自定的小组件。主屏幕页面的最后是 App Library，这个全新的空间可自动将用户所有的 app 整理到一个简单、易于浏览的视图中，并智能地呈现最适合当下的 app。用户可以自行选择显示多少个主屏幕页面，并能够轻松地隐藏页面，以便快速访问 App Library。

App Library 位于主屏幕页面的最后，让用户能够通过简单、易于浏览的视图，更为轻松地取用其所有的 app。

呼入的 FaceTime 通话和电话以及 Siri 互动将采用全新的紧凑型设计，让用户不必离开当前手头在进行的操作。有了画中画支持，iPhone 用户现在可以边看视频或进行 FaceTime 通话，边使用另一个 app。

“iOS 14 对 iPhone 体验最具标志性的要素进行了全面革新，其中首先当属对主屏幕进行了迄今为止最重大的更新。”Apple 软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示，“主屏幕上全新设计的精美小组件、可自动整理你所有 app 的 App Library，以及快捷、易于发现的 App Clips，将使 iPhone 变得更为强大和易用。”

iOS 14 带来全新的紧凑型设计，让用户可以在接听电话，向 Siri 提问或观看视频的同时，进行多任务处理。

Siri 体验经过重新设计，让用户不必离开当前手头在进行的操作。

有了画中画支持，用户现在可以边看视频或进行 FaceTime 通话，边使用另一个 app。

App Clips 开启探索和使用 App 的新方式

App Clip 提供了相关 app 的一小部分体验，让用户在需要时随取随用。App Clips 与特定的产品或业务相关联，几秒内即可实现加载，从而完成特定任务，如租辆小摩托、买杯咖啡或给停车计时器缴费。通过扫描 Apple 设计的全新 App Clip 码、识别 NFC 标签或二维码，或是在信息 app 或 Safari 浏览器中分享，即可轻松找到并取用 App Clip，同时享用 app 的安全性和私密性保护。

App Clips 快捷且易于发现，使用户能够在需要时使用 app 的某一部分。

App Clips 与 Apple Pay 相整合，可实现轻松付款；与 “通过 Apple 登录”整合，则可实现快速、私密的登录。

信息 app 中的对话迎来强大更新

信息app 在与亲朋好友的沟通联络中占据着核心位置，现在保持联络和快速获取重要信息变得更容易了。用户可以将对话固定在自己信息列表的顶部；通过提及和引用回复轻松跟进热闹的群聊；使用图像或表情符号设定群组照片来进一步自定义对话。信息 app 中新推出的拟我表情选项更加广泛多样，有更多发型、头饰、面具等可供选择。

可将喜爱的对话固定在信息 app 对话列表的顶部，新近的信息、点回选项和键入指示器将直接显示在置顶对话的上方。

信息 app 支持用户引用回复某一信息，跟进所有的回复。

地图 app 中更绿色的探索方式以及全新指南

地图 app 中新推出的骑行路线、电动车路线规划和精心策划的指南，令导航和探索不同地方变得比以往更加轻松。骑行路线将海拔、街道繁忙程度、以及沿途是否有楼梯全部纳入考虑范围。电动车路线规划还根据车辆的当前电量和充电器类型增添了沿途线路的充电站指示 。指南中则提供了根据一系列可信资源创建的城市名胜古迹精选列表。无论是探访热门新餐厅、打卡网红景点，还是探索来自知名品牌的新推荐，包括 AllTrails、Complex、The Infatuation、Time Out Group 和 The Washington Post 等，指南都可以助你一臂之力。

地图 app 可沿自行车道、自行车专用道、自行车友好道路提供骑行路线。

电动车路线规划根据车辆的当前电量和充电器类型增添了沿途线路的充电站指示。

指南可帮助用户轻松查找热门新餐厅、度假胜地或城市中可以做的好玩趣事。

增强的隐私功能进一步提升透明度和控制能力

IT之家了解到，现在所有 app 在进行跟踪用户信息之前都必须先征得用户许可 。今年晚些时候，App Store 产品页面将以一种简单且易于理解的形式，展示开发者自述的隐私实践摘要。此外，用户还可以将现有账户升级至 “通过 Apple 登录”；在允许 app 访问位置时选择与 app 开发者共享近似位置而非精确位置；以及更透明地了解 app 使用麦克风和摄像头的情况。

App Store 产品页面将在用户进行下载之前展示各 app 的隐私实践摘要。

iOS 14 的其他功能

翻译是一款功能强大、简单易用的 app，可以在聊天中为 11 种不同的语言提供快速、自然的语音和文本翻译 。设备端模式在离线状态为用户提供 app 功能体验，并确保语音和文本翻译内容的私密性。翻译 app 支持的语言包括：英语、中文普通话、日语、韩语、西班牙语、德语、法语、意大利语、俄语、葡萄牙语 (巴西) 和阿拉伯语。

Siri 懂得更多了，可帮助搜索整个互联网来查找问题答案，现在还能发送语音消息。键盘听写功能在听写消息、笔记、邮件等内容时均只在设备端运行。键盘听写功能适用于 iPhone Xs 及更新机型，支持的语言包括：英语 (美国、英国、印度、加拿大、澳大利亚)、普通话 (中国大陆、香港)、日语 (日本)、法语 (法国)、德语 (德国) 和西班牙语 (美国、西班牙、墨西哥)。需要下载听写模型。

家庭 app让智能家庭的控制变得更加容易；现在会提供自动化建议，并扩展了控制中心的控制功能，便于快速访问配件和场景。自适应照明功能与兼容该功能并支持 HomeKit 的灯泡搭配，可自动调节全天各个时段的色温。设备端面孔识别功能可以通过兼容该功能的视频门禁系统和摄像头识别朋友和家人。家庭 app 和 HomeKit 注重隐私、安全的设计，有关用户家居配件的所有信息都采用了端到端加密保护。

AirPods 现支持自动设备切换，可在 Apple 设备之间流畅地切换 7。空间音频功能采用了动态头部跟踪技术，为 AirPods Pro 带来影院般的聆听体验。采用定向音频滤波器，并细微调整双耳所接收的频率之后，声音就像置于空间中的任何位置，从而提供沉浸式聆听体验。

有了数码车钥匙，用户可以使用 iPhone 或 Apple Watch 安全地打开车门，启动车辆。数码车钥匙可以通过信息 app 轻松分享，设备如果丢失可通过 iCloud 禁用；该功能将于今年推出，并会通过 NFC 技术实现 。同时，Apple 还公布了下一代数码车钥匙：基于超宽频技术的空间感知功能将通过 U1 芯片实现，用户无需从口袋或包里拿出 iPhone 即可解锁未来的车型。该功能将于明年发布。

查找 app借助全新的查找网络辅助程序，现可支持查找第三方设备和配件。这样一来，用户便可使用查找 app 追踪定位生活中的其他重要物件，且不仅限于 Apple 设备。查找网络依旧注重用户隐私，内置端到端加密保护。从今天起，我们会向配件制造商和产品制造商提供一套试行的规范文件。

Safari 浏览器提供隐私报告功能，用户可以轻松查看被拦截的跨站点跟踪器。同时，安全密码监视功能可帮助用户检测到可能涉及数据泄露的已保存密码，并新增内置的全网页翻译功能 。

健康 app体验全新改版，提供睡眠管理、帮助用户更好地了解可能损伤听力的音量，新推出的 “健康检查清单 (Health Checklist)”则包括 SOS 紧急联络、医疗急救卡、心电图、摔倒检测等，让你可集中管理各项健康和安全功能 10。健康 app 现在支持新的数据类型，包括肢体活动、健康记录、症状和心电图。

天气 app 和小组件可以及时提醒用户有关恶劣天气的情况；全新的每小时降水量图表可以在预报有雨时显示每分钟降水量预报 。

辅助功能现在包括了 Headphone Accommodations (耳机音质调节)，它可以放大或者减弱某些频率，使得音乐、电影、电话和播客的音频更加清脆、清晰 。旁白功能作为业内领先的屏幕阅读器最初旨在服务于视障人群，现在可以自动识别屏幕上显示的内容，为更多的人士提供更丰富的 app 和网页使用体验。

翻译功能可以为用户快速、轻松地翻译所有支持语言的语音和文本，还可以完全离线使用，保证对话内容的私密性。

有了车钥匙功能，用户只需 iPhone 或 Apple Watch 即可安全地打开车门，启动车辆。

家庭 app 添加了全新的可视化状态，所有的智能家居配件尽收眼底。