华为在新加坡开设虚拟 AI 学院：目标明年底认证 1000 名工程师

据外媒报道，华为在新加坡开设了一所 “虚拟的”人工智能（AI）学院，提供 140 门关于人工智能、5G、云计算和大数据的免费在线课程。这家中国科技巨头表示，它的目标是在明年年底前在该国认证 1000 名工程师。

该学院还将通过模拟实验室提供 AI 开发的实际经验，并将在下个季度开始提供网络靶场（ Cyber Range）培训课程，以帮助中小型企业及其合作伙伴更好地防范网络安全威胁。

周二在华为生态系统峰会上宣布的新虚拟 AI 学院，将与该厂商在当地的 AI 实验室集成在一起，并提供旨在培训和认证所有级别用户的课程，包括 ICT 新手和专业人士。

过去的几个月里，在新加坡为遏制新冠肺炎疫情而实施的局部封锁期间，华为表示其已在虚拟学院招收了 300 多名当地 ICT 专业人员，作为 “试运行”。它还与南洋理工学院、淡马锡理工学院、新加坡理工学院和新跃社科大学合作，以提高学生们的数字技能。

在这场线上峰会上，华为公布了向新加坡投资 500 万新加坡元（C114 注：约合 358 万美元）的计划，以加强与当地合作伙伴的联合产品开发工作。这家中国科技巨头补充说，它在当地的增长战略仍将集中于利用 AI 来扩大和加强各行各业的联接和计算能力，特别是政府、金融、交通和互联网服务提供商。

华为新加坡企业 BG 董事总经理 Aaron Wang 表示：“各组织将需要重新设计服务，以适应新常态。基于 5G、云和 AI 的数字技术将在这场变革中发挥关键作用。通过与我们的合作伙伴建立一个开放的生态系统，我们将聚焦新加坡的联接和计算，因为我们相信这将增强许多行业的数字化转型能力，并最终帮助我们的生态合作伙伴增强免疫力。”

该供应商还宣布启动亚太攀登合作伙伴计划（Asia-Pacific Ascend Partner Program），据称该计划旨在促进新加坡 AI 发展。该项目包括独立软件供应商 AI 合作、高等院校 AI 人才培养和政府 AI 产业发展。

根据华为提供的数据，去年其企业业务收入同比增长了 20%，而其业务合作伙伴的认证数量增长了 68%。

它还表示，全球合作伙伴贡献了其 86% 的企业业务收入。