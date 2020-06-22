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华为 HMS Core 5.0 正式发布

2020/6/22 17:58:07来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

IT之家6月22日消息 今天华为手机上的HMS Core 5.0框架迎来更新，新增音频、视频、图像、图形引擎、计算机图形、增强现实引擎等服务能力；定位服务，支持网络定位众包及围栏管理能力；推送服务，支持LBS、情景化推送；优化部分服务体验。

下面是更新内容：

  • 新增音频、视频、图像、图形引擎、计算机图形、增强现实引擎等服务能力；

  • 定位服务：支持网络定位众包及围栏管理能力；

  • 推送服务：支持LBS、情景化推送；

  • 优化部分服务体验；

IT之家此前报道，华为HMS Core是华为终端云服务开放能力的合集，这些能力和服务将会帮助应用获得更多的用户、更高的活跃度，和更高效的商业成功，实现一点接入、全球全场景全终端的智慧分发，让开发者专注于创新，为华为终端用户带来更多、更好的全场景智慧生活体验。

华为HMS Core的亮点有五个方面：全球分发，170+国家/地区，覆盖6亿用户，全球8大DigiXLab，DTSE团队提供全球技术支持；节省成本，免费开始、易于上手，灵活、丰富的开放能力，从开发至上架，一站式服务体验，最多3人天即可完成单个kit服务的集成对接；安全可信，遵循GAPP、GDPR及当地法规3个区域、15个数据中心、20+合规性认证；精准触达，应用市场月活4亿用户，超过6种数据分析模型，助力构建精准的用户画像，多种基于用户行为的推送方式，助力精准营销；开发者生态，10亿美金耀星计划，激励开发者超过5.5万个App已经使用了HMS Core服务。

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关键词：HMS华为

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