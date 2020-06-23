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美司法部长鼓吹西方必须选择华为竞争对手进行投资

2020/6/23 8:28:13来源：C114中国通信网作者：蒋均牧责编：问舟/实习评论：

据福克斯商业网报道，美国司法部长比尔·巴尔（Bill Barr）周日表示，西方国家“必须选择”华为的竞争对手进行投资。

在《周日早间期货》节目中，巴尔告诉玛丽亚·巴蒂罗姆（Maria Bartiromo，CNBC财经王牌女主播），瑞典爱立信和芬兰诺基亚最有与中国华为竞争的可能。

在上周的一次参议院简报会上，有人提议美国政府收购一家欧洲电信基础设施厂商的少数股权。据称讨论的提案涉及总成本100亿美元，美国将承担20亿至30亿美元。

巴尔宣称华为得到了中国政府的强力支持。他认为，“西方必须挑出一匹或几匹马”。不过收购爱立信或诺基亚股份的决定不应由司法部作出。

“如果他们（中国）开始在一些根本性、基础性的技术上领先，像是5G这样将成为我们未来大部分美国制造的平台（的技术），他们将对美国拥有巨大的影响力。”他继续道。

在今年2月“中国行动计划会议（China Initiative Conference）”的主题演讲中巴尔就提到，5G正在演变成下一代互联网、工业互联网，以及依赖于这一基础设施的下一代工业系统的中枢神经系统。中国已经在5G领域占据了领先地位，占据了全球基础设施市场的40%，美国在历史上第一次没有领导下一个技术时代。

当时他更指出，如果工业互联网依赖于中国的技术，中国将有能力切断各国与其消费者和工业所依赖的技术和设备之间的联系，“与我们将屈服于中国主导权这个前所未有的杠杆影响相比，美国今天使用的经济制裁力量将显得苍白无力”。

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关键词：华为

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