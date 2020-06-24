苹果 Mac 经典开机声音在 macOS Big Sur 系统中回归，可手动关闭

IT之家 6 月 24 日消息 使用 Mac 电脑多年的老用户肯定知道，之前 Mac 在启动时会发出一声 “噔～”的启动声音，伴随着 Apple logo 在屏幕上亮起，Mac 安全启动，但最近几年新款 Mac 电脑开机时的这个声音却消失了。

在将其该声音删除后的四年，苹果公司昨天发布的 macOS Big Sur 系统正式带回了这个经典的开机声音。外媒 AppleInsider 测试后确认，macOS Big Sur beta 在 2018 Mac mini 和 2016 15 英寸 MacBook Pro 上重新带回了该开机声音。

有开发人员在社交媒体发布帖子称，开机声音也可以在其他型号机型上使用。用户还可以选择打开和关闭声音，因为现在系统偏好设置中有一个新的 “启动时播放声音”选项。

IT之家了解到，2016 年带 Touch Bar 的 MacBook Pro 的推出后，经典的 Mac 开机声音从 Apple 的计算机产品线中删除。从那时起，macOS 在启动时一直是无声的。但后来苹果对 macOS Catalina 的更新实际上将该声音隐藏了，需要使用 Terminal 命令才能启用。