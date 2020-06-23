苹果官方介绍 macOS Big Sur：全新精美设计，Safari 浏览器重大更新

IT之家 6 月 23 日消息 今天 Apple 推出了采用全新精美设计的 macOS Big Sur。macOS Big Sur 包括迄今为止最重大的 Safari 浏览器更新，并为信息 app、地图 app 和隐私功能带来了显著优化。

macOS Big Sur 于 WWDC20 上首次亮相，带来全新的精美设计，以及多项 Safari 浏览器、信息 app 和地图 app 新功能。

Apple 今日预览了 macOS Big Sur，这是 macOS 这款先进桌面操作系统的最新版本。macOS Big Sur 采用全新的精美设计，让人耳目一新又倍感熟悉。Safari 浏览器满载多项新功能，包括可自定义的起始页、设计优雅且更为强大的标签页、方便快捷的翻译功能以及新的隐私报告；更新的信息 app 让 Mac 用户可以收发更加个性化和鲜活生动的信息，以及轻松跟进群组信息并开展互动；地图 app 则为用户探索世界提供了引人入胜的功能，开启全新体验。

“macOS Big Sur 作为一项重要更新，将进一步推进强大的 UNIX 与易用的 Mac 这对传奇组合的发展，并将奉上逾十年来我们最重大的设计更新。” Apple 软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示，“macOS Big Sur 拥有简洁现代的外观，并对 Safari 浏览器、信息和地图等主要 app 进行了巨大提升，还推出了全新的隐私功能，相信每个人都会爱上它带来的突破性体验。”

macOS Big Sur 采用宽阔的新设计，不仅令导览更为轻松，还赋予了用户更多控制能力。

自 Mac OS X 以来最重大的设计升级

IT之家获悉，macOS Big Sur 采用宽阔的新设计，不仅令导览更为轻松，还赋予了用户更多控制能力。从窗口边角的弯曲度到调色板和各种素材，一切均经过优化，而新功能则可提供更多信息和能力。程序坞中的图标经过精心设计，与整个 Apple 生态系统的图标风格更为统一，同时也保留了 Mac 的鲜明特色。按钮和控制功能会根据用户需要与否显现和隐藏。整体体验更为聚焦、新鲜和熟悉，降低了视觉上的繁杂度，将用户的内容置于醒目的居中位置。

可自定义的菜单栏拥有全新的控制中心，从桌面即可快速取用各项控制功能。更新的通知中心包括更具互动性的通知，以及重新设计、具有不同尺寸的小组件，让用户扫一眼便能看到更多相关信息。核心 app 采用新设计，令多个打开的窗口更加井井有条，与各 app 的互动也更为轻松顺畅。

macOS Big Sur 中的新程序坞拥有精心设计的图标，与整个 Apple 生态系统的图标风格更为统一。

macOS Big Sur 中全新的控制中心，让用户从桌面便能快速取用各项控制功能。

macOS Big Sur 中更新的通知中心包括更具互动性的通知以及重新设计的小组件，让用户扫一眼便能看到更多相关信息。

以保护隐私为先、更快速、更个性化的 Safari 浏览器体验

此次更新是 Safari 浏览器自 2003 年发布以来最重大的一次，现在这款高速浏览器变得更快了，带来了业界领先的速度和电池续航。Safari 浏览器的 JavaScript 高速引擎使之优于 Mac 和 PC 上的其他浏览器，Safari 浏览器加载常用网站的速度平均比 Chrome 要快 50% 之多。标签页经过彻底重新设计，可在屏幕上显示更多标签页，并且默认显示网站图标，方便轻松识别打开的标签页，而用户只需将光标悬停在标签页上即可快速预览该页面，这一切令 Safari 浏览器的导航体验更为快速和强大。

借助 Safari 浏览器的新功能，用户可以通过主页的背景图像和内容版块定制自己的体验。

Safari 浏览器的标签页经过重新设计，可在屏幕上显示更多标签页，默认显示网站图标，而将光标悬停在标签页上则可提供网页预览。

Safari 浏览器带来多项功能，可在浏览网络时提供更出色的个性化体验。用户可以通过背景图像以及阅读列表和 iCloud 标签页等版块，自定义新的起始页。借助内置的翻译功能，只需轻点一下，Safari 浏览器便可识别并翻译 7 种语言的整个网页 。用户还可以通过优化的扩展支持进一步提升个性化体验。Mac App Store 中推出了一个包括编辑焦点和热门榜单的新类别，让探索和下载出色的 Safari 浏览器扩展变得轻而易举。

隐私功能自始至终内置于 Safari 浏览器之中，新的隐私报告则有助于用户进一步了解 Safari 浏览器如何保护网络浏览活动。用户可以自行选择在何时以及在哪个网站上使用 Safari 浏览器扩展，而数据泄露密码监控等工具绝不会透露你的密码信息，就算对 Apple 也不例外。

Safari 浏览器新推出的隐私报告，有助于用户进一步了解 Safari 浏览器如何保护网络浏览活动。

强大且富有表现力的信息 app

Mac 版信息 app 包括多项新工具，可更好地管理重要对话，以及分享富有表现力的信息。用户现可将喜爱的对话置于信息列表顶部，以便快速访问；搜索功能经过全面重新设计，可将搜索结果按链接、图片和匹配词条分门别类，方便用户快速找到所需内容。

信息特效让用户可以利用气球和五彩纸屑等效果为自己的信息增添个性。现在，用户可以在 Mac 上创建和定制拟我表情，并利用拟我表情贴纸来表达自己的情绪和个性，彰显自我。借助新的照片挑选器和 #图像，可轻松快速地分享图像、GIF 和视频。

新的群组信息功能可简化与亲朋好友及同事的交流互动。精准回复使用户能够直接对特定信息作出回复，现在他们只需输入群组成员的名字即可直接向其发送信息。用户现在还可针对与群组中所有成员共享的群组对话，设置照片或表情符号。

有了 macOS Big Sur，用户现在可以在 Mac 上创建和定制拟我表情，并利用拟我表情贴纸来表达自己的情绪和个性，彰显自我。

macOS Big Sur 为信息 app 带来了新的照片挑选器和 #图像，方便轻松快速地分享图像、GIF 和视频。

现在，用户可以在信息 app 中将喜爱的对话置顶，以便快速访问。

地图 app 中的全新规划工具

地图 app 专为 macOS Big Sur 进行了彻底重新设计，带来了多项有助探索世界的新功能。来自可信赖资源的 “指南”可帮你发现精彩的景点和活动，或是创建有关喜爱的餐厅、公园和度假胜地的定制指南，与亲朋好友进行分享。通过 “四处看看”功能，可 360 度全方位欣赏你要去的地方，浏览各大机场和商场的详细室内地图。现可在 Mac 上规划骑行线路和电动车行进路线，并直接发送到 iPhone 上，以便随时查看。

macOS Big Sur 中的地图 app 经过完全重新设计，可提供来自可信资源的 “指南”等新功能，帮助用户探索新地点和各种精彩活动。

业界领先的隐私功能

保护隐私是 Mac 体验的核心所在。macOS Big Sur 为用户带来了更高的数据透明度和控制能力。受方便且易于阅读的食品营养标签启发，Mac App Store 将提供详细的全新隐私信息，此举有助于用户在下载 app 之前了解其隐私实践，包括 app 可能收集的数据类型 (如使用情况、联系信息和位置)，以及数据是否会与第三方共享而用于跟踪。

一流的开发者工具

逾 2000 万 Apple 开发者群体使用 Mac 创造了异彩纷呈的 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 体验。Xcode 12 让开发出色的 macOS 版 app 比以往更轻松了。SwiftUI 进行了重要升级，使开发者能够利用跨所有 Apple 平台共享的代码编写整个 app，同时轻松添加 “偏好设置”窗口等定制 Mac 功能。SwiftUI 还可在更多领域大显身手，利用共享的 Swift 代码支持面向 Mac、iPhone 和 iPad 的全新小组件。

去年随 macOS Catalina 首次登场的 Mac Catalyst，使得开发者可以轻松创建 iPad app 的 Mac 版本。在 macOS Big Sur 中，Mac Catalyst app 可自动继承新外观，同时赋予了开发者强大的新 API 以及对 app 外观和行为的完全掌控权。

现在，开发者还可提供针对 app 内购买和订阅的家人共享功能，而借助 WebExtensions API 支持，开发者能够轻松地将为其他浏览器构建的扩展带到 Safari 浏览器上。