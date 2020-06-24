中国 5G 套餐用户数预估破亿！

受疫情影响，在整体艰难的大环境下，2020 年一季度三大运营商业绩惨淡，4 月份终于回暖，5 月份 5G“C 位”抢眼。

截至 6 月 22 日，三大运营商都已公布 5 月运营数据，在所有数据中，5G 是最受关注的：中国移动和中国电信 5G 套餐用户数累计 8500 多万，中国联通未公布 5G 用户数，按照之前预测三大运营商 5G 套餐用户数或破亿。

在移动用户数方面，中国移动体量依旧最大，但中国电信 5 月用户增长最多最快，当月净增 268 万户比中国移动的净增 25.2 万户多 10 倍，而中国联通却净减 54.0 万户。

另外，固网宽带市场格局依旧。

三大运营商 5G 套餐用户数或破亿

在 5G 套餐用户方面，中国移动 2020 年 1 月 5G 套餐用户数 673.6 万，到 5 月份为 5560.9 万户，几乎平均每个月都增长 1100 多万；中国电信 5G 套餐用户累计达 3005 万户。

中国联通虽未披露 5G 用户数，但考虑到电信联通的体量以及共建共享 5G，中国联通的 5G 套餐用户数应该与中国电信相差不会太多。因此，三大运营商 5G 套餐用户加起来或已破 1 亿。

今年两会期间，工信部部长苗圩在接受媒体采访时表示：“目前每一周大概要增加 1 万多个 5G 的基站。”而中国工程院院士邬贺铨也表示：预计到今年年底，我国 5G 基站数可能达到 65 万，5G 套餐用户可能达到 2 个亿，实现全国所有地级市室外的 5G 连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。

同时，今年 3 月工信部正式宣布调整 700MHz 频率用于 5G，同时明确在 6GHz 以上，24.75GHz 到 27.5GHz、37GHz 到 42.5GHz 两个段频段可以用于研发试验。

去年三大电信运营商公布 5G 套餐，最低套餐价 128 元 / 月：中国移动 5G 套餐最低为每月 128 元 / 30GB/200 分钟通话，最高为每月 598 元 / 300GB/3000 分钟通话；中国联通 5G 套餐最低为每月 129 元 / 30GB/500 分钟通话，最高为每月 599 元 / 300GB/3000 分钟通话；中国电信 5G 套餐最低为每月 129 元 / 30GB/500 分钟通话，最高为 599 元 / 300GB/3000 分钟通话。

随着 5G 商用加速，三大运营商也将竞争重点放在 5G 套餐用户争夺上。今年 618 期间，纷纷对 5G 套餐打折以吸引用户。仅以北京移动为例：原价 128 元 / 月的 5G 畅享套餐，折扣后仅为 88 元 / 月，而其他档位的套餐，也基本七折左右促销。

另外，随着 5G 商用加速，5G 手机价格也在不断下探，为普及 5G 加速。因为越低价位的 5G 手机，越能激发目标群体的换机需求。预计今年下半年 5G 手机价格将会进一步逼近 1000 元关口。

根据信通院发布《2020 年 5 月国内手机市场运行分析报告》：5 月国内手机市场总体出货量依然呈现下滑态势，而 5G 手机出货量占比快速放大。1-5 月，国内市场 5G 手机累计出货量 4608.4 万部，占比 37.0%。

中国电信移动用户数增速惊人

在移动用户数方面，截至 2020 年 5 月，中国移动移动用户数达到 9.46979 亿户，当月净增 25.2 万户，4G 用户数达到 7.57534 亿户；中国电信移动用户数累计达 3.412 亿户，净增 268 万户；中国联通移动用户累计达 3.09 亿户，当月净减 54.0 万户，其中 4G 用户达 2.58 亿户。

数据显示：中国移动的移动用户依旧遥遥领先，比电信联通总和还要多。

但从用户增长数来看：中国电信净增 268 万户、中国移动净增 25.2 万户、中国联通净减 54.0 万户，中国电信 5 月移动用户迎来爆发增长，比中国移动净增 10 倍还要多。

再来看 4G 用户，中国移动已经达到 7.57534 亿户、中国联通也达到 2.58 亿户。而日前，工信部公布 1-5 月通信业经济运行情况，截至 5 月末，三大运营商的 4G 用户数为 12.79 亿户，在移动电话用户总数中占比为 80.3%，较 4 月末比重提高 0.3%。

固网宽带市场格局依旧

固网宽带业务方面，格局依旧。其实中国移动自拿到固网牌照、发力固网宽带市场后，就一直在用户总数以及净增速度上都保持绝对第一的位置；中国电信第二，中国联通始终未破亿。

数据显示：5 月，中国移动固网宽带用户达到 1.95195 亿户、当月净增 201.5 万户；中国电信固网宽带用户数 1.5335 亿户、当月净增 68 万户；中国联通累计达 8554.3 万户、当月净增 40.2 万户。