苹果官方介绍 iPadOS 14 ：专为 iPad app 设计，Siri、搜索及来电界面更紧凑

IT之家 6 月 23 日消息 在 WWDC 2020 开发者大会上，苹果发布了 iPadOS 14，带来了专为 iPad 设计的新功能。iPadOS 14 ，专为 iPad 而生的 app 设计，简洁高效的系统交互，Siri、搜索及来电界面的紧凑式设计，适用于 Apple Pencil 的全新强大手写功能，以及更多精彩亮点。

iPadOS 14 引入了多项新的功能和设计，让 iPad 的体验更加与众不同。

Apple 今日预览了 iPadOS 14，充分利用 iPad 的独特功能及其宽大的多点触控显示屏的优势，推出多项新的功能和设计。iPadOS 14 为 FaceTime 通话及电话的来电、Siri 的交互以及搜索功能带来全新的紧凑式设计，以帮助用户专注于处理手上的事务。多款 App 有了新的边栏和工具栏，各种控制选项整合在一处，变得更简洁高效，功能也更强大。Apple Pencil 也迎来多项新功能，包括涂文字功能，让手写笔记在 iPad 上有了全然一新的用法。ARKit 4 则带来全新的 Depth API，让开发者可以在他们的 app 中打造更强大的功能。

“我们为 iPadOS 14 带来如此精彩的功能感到兴奋。这些功能在 iPad 的独特体验之上，帮助用户提升工作效率、发挥更大创造力、体验更多乐趣。” Apple 软件工程高级副总裁 Craig Federighi 表示。“系统交互的全新紧凑式设计，专为 iPad 量身打造的崭新 app 设计，更出色的 Apple Pencil 笔记功能，以及更强大的增强现实体验，使 iPadOS 14 为用户带来独特而非凡的体验。”

利用 iPad 的 Apple Pencil 涂文字功能，iPad 上的手写笔记可自动转换为键入文本。

新的紧凑式设计、通用搜索功能和重新设计的边栏，令 App 体验进一步增强。

FaceTime 通话及电话的来电、Siri 交互功能和搜索功能采用的全新紧凑式设计在 iPad 上尤为实用，可帮助用户保持专注，提高当下处理事务的效率。现在，FaceTime 通话及电话的来电会以简洁轻巧的横幅呈现，不会占据整个屏幕，用户可轻松快速点按接听来电，或者直接轻扫一下忽略来电，继续处理手上的工作。Siri 被唤出时会出现在屏幕底部，方便用户在提出请求的同时参考屏幕上的信息，而且在启动其他 app 或控制音乐播放时，它还会快速退出，不会影响操作。

IT之家获悉，iPadOS 14 为 FaceTime 通话及电话的来电、Siri 的交互以及搜索功能带来全新的紧凑式设计，帮助用户保持专注，提高当下处理事务的效率。

iPadOS 14 为 FaceTime 通话及电话的来电、Siri 的交互以及搜索功能带来全新的紧凑式设计，帮助用户保持专注，提高当下处理事务的效率。

iPadOS 14 对 iPad 上的搜索功能进行了彻底重建，现在用户可在一处快速查找几乎任何内容，无论是查找和启动 app，访问通讯录、文件和快捷信息，还是要为关于人物或地点的常见问题查找答案，都可以通过搜索来完成。新的紧凑式设计，让用户不必离开正在使用的 app，在任何地方都可以开始搜索。网络搜索也变得更加强大和完善，用户输入搜索内容时，可给出更多相关建议，并且只需轻点一下就能访问搜索结果。

新的紧凑式设计，让用户不必离开正在使用的 app，在任何地方都可以开始搜索。

照片、文件、备忘录、日历和 Apple Music 等各类 app，都有了重新设计的边栏，将各种浏览操控功能整合到一处，除了更易于在 app 内浏览，还能让内容始终呈现在醒目的居中位置。此外，简洁高效的工具栏和新的下拉菜单，还方便用户在一处取用各种 app 控制选项。

照片、文件、备忘录、日历和 Apple Music 等各类 app，都有了重新设计的边栏，将各种浏览操控功能整合到一处。

照片、文件、备忘录、日历和 Apple Music 等各类 app，都有了重新设计的边栏，将各种浏览操控功能整合到一处。

Apple Pencil 和手写笔记，用法更多样。

iPadOS 14 为 iPad 带来 Apple Pencil 涂文字功能，用户可在任意文本栏中书写，手写内容会自动转换为键入文本，因此像回复 iMessage 信息或在 Safari 浏览器中进行搜索这类操作，现在变得既快捷又简单。所有的手写输入和文本转换都在设备端进行，同时保证隐私和安全。记笔记时，智能选择功能会利用设备端的机器学习功能区分手写内容和和图画，因此用户可轻松选择、剪切手写文字，将其转换为键入文本并粘贴到其他文档中。而利用形状识别功能，用户在备忘录中添加需要的图表和图示时，可绘制出几何形态完美的图形，并放置于恰当的地方。

数据检测器现在可处理手写文字，识别电话号码、日期和地址，并让用户能执行便捷的操作，比如轻点手写号码拨打电话，直接向日历中添加日程，或在地图 app 中显示某个地点。

涂文字功能首先将支持英文、繁体与简体中文以及中英文混合书写，因此用户无需切换语言就能一并书写英文和中文文字。

数据检测器现在可处理手写文字，识别电话号码、日期和地址。

增强现实，体验更真实。

增强现实这一强大非凡的技术，使人们能以前所未有的方式来创造变革。ARKit 4 带来全新的 Depth API，让开发者能取用 iPad Pro 的全新激光雷达扫描仪捕捉的更精准的深度信息。开发者可利用 Depth API 为他们的 app 增添强大的新功能，比如测量人体数据来实现更准确的虚拟试衣，或在粉刷房间前试一下墙壁涂料颜色的效果。ARKit 4 还为 iOS 和 iPadOS app 带来了 Location Anchor，在适用的情况下，可利用 Apple 地图 app 中新地图更高分辨率的数据，为现实世界的某个特定地点带去增强现实体验 。

ARKit 4 带来 Location Anchor，让开发者能为某个特定的地理坐标带去增强现实体验，比如这座 KAWS 雕塑就可以通过 Acute Art app 来欣赏。

增强的隐私保护功能，带来更高的透明度和掌控力。

所有的 app 现在都必须先获得用户许可才能追踪用户信息 。今年晚些时候，App Store 的产品页面会以简单易懂的格式，列出开发者自述的隐私处理概述。另外，用户还可将现有账户升级为 “通过 Apple 登录”；在授予 app 获取位置信息的权限时，选择与 app 开发者分享大致位置而不是精确位置；并可更透明地了解 app 对麦克风和摄像头的使用情况。

App Store 中新增的关于隐私处理的信息，可帮助用户在下载 app 之前了解其处理隐私的做法。

iPadOS 14 新增的其他功能

设计精美的全新小组件一目了然地呈现适时的信息。同时，用户可选择对小组件进行智能叠放，该功能利用设备端智能技术，根据时间、位置和活动等因素，呈现合适的小组件。

作为与亲朋好友沟通交流的重要方式，信息 app 现在让保持联系和快速访问重要短信变得更加轻松简单。用户可以将对话窗口置顶于消息列表中，通过提及和引用回复时刻掌握活跃群组的主题，还能将图像或表情符号设置为群组头像，从而进一步自定义对话。信息中的拟我表情新增更多发型、头饰、口罩等选项，更具包容性和多样性。

Siri 的知识面变得更广，可以从互联网寻找答案回答问题，并且现在可发送音频信息。听写信息、备忘录、电子邮件等内容时，键盘听写功能只在设备上运行。

地图提供了新的骑行路线和精选的城市指南，让导航和搜索变得更加简单轻松。骑行路线考虑了海拔高度、街道的繁忙程度以及路线沿途是否有楼梯。城市指南则提供根据一系列可靠信息来源创建的有趣的精选城市景点清单，是发现热门新餐厅、查找人气景点的好方式，还能带你探索来自 AllTrails、Complex、The Infatuation、Time Out Group 和 The Washington Post 等知名资讯品牌的新鲜推荐。

家庭 app 增加了新的自动化建议，并在控制中心加入了新的控件，可更快地访问配件与场景，让智能家居控制变得更加轻松。自适应照明系统可兼容支持 HomeKit 的照明设备，实现全天自动调节色温。同时，借助设备上的人脸识别功能，兼容的视频门铃和摄像头可以识别朋友和家人。家庭 app 和 HomeKit 的设计十分注重隐私与安全，因此，用户家居配件的所有相关信息全部进行了端到端加密。

Safari 浏览器提供隐私报告功能，用户可以轻松查看被拦截的跨站点跟踪器。同时，安全密码监视功能可帮助用户检测到可能涉及数据泄露的已保存密码，并新增内置的全网页翻译功能 。

辅助功能包括耳机调节功能，可放大微弱的声音，使音乐、电影、通话和播客听起来更加清脆且清晰 。专为视障人群打造的 “旁白”是一款业界突出的屏幕朗读器，现能够自动识别屏幕上显示的内容，从而使更多人访问更多的应用程序并获得更全面的网络体验。

信息 app 现在允许用户将图像或表情符号设置为群组头像，进一步自定义对话。

Siri 的知识面变得更广，并可以通过搜索互联网来回答问题，而且现在可发送音频信息。

家庭 app 增加了新的自动化建议，并在控制中心加入了新的控件，便于更快地访问配件与场景。

全新的城市指南提供了由一系列知名资讯创建的有趣的精选城市景点清单。

Safari 浏览器中的网站隐私报告功能帮助用户轻松查看被拦截的跨站点跟踪器。