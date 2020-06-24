苹果 iOS 14 已支持谷歌 VP9 编码：能在 iPhone 上看 4K YouTube 视频了

IT之家 6 月 24 日消息 苹果的 iOS 14 系统引入了对谷歌 VP9 编解码器的支持，允许用户在 iPhone 和 iPad 的新机型上以 4K 分辨率观看 YouTube 视频。

此前由于缺乏对 VP9 的支持，iPhone、iPad 和苹果电视在观看 YouTube 视频时一直停留在 1080p 分辨率上。iOS 14 、 iPadOS 14 和 tvOS 14的第一个测试版终于开始支持谷歌的超高清编解码器了。更新后，最新版本的 YouTube 应用已支持在上述设备上观看 4K 视频，但目前还不清楚 4K 视频播放的具体设备、地区要求。

虽说如此，但苹果移动设备仍然无法充分利用全 4K 分辨率，因为 4K 视频的分辨率为 3840 x 2160，而苹果最大的 iPhone 11 Pro 智能手机的分辨率为 2436 x 1125，12.9 英寸的 iPad Pro 分辨率为 2732 x 2048。

不过，用户可以通过 AirPlay 将 4K 视频从 iPad 和 iPhone 投屏到智能电视或其他设备上。

IT之家了解到，几年来，苹果硬件缺乏对 VP9 的支持一直是一个顽疾，而谷歌一直拒绝用 H.264 或其他苹果友好的编解码器对视频进行编码。正因为如此，即使是苹果用户在 Mac 上用 Safari 观看 YouTube 视频，也一直停留在 1080p 上。

目前还不清楚 4K Youtube视频支持是否会在 iOS 14 或 iPadOS 14 的正式版本中保留。