5G 黄金频段的机遇和挑战：700MHz 即将入场

（原标题：5G黄金频段的机遇和挑战：700MHz产业链准备好了吗？）

频谱资源是移动通信产业发展的核心资源，将在很大程度上决定未来产业发展格局。5G 时代，优质的频谱资源、尤其是低频段资源更加稀缺，其中700MHz 作为全球首个 5G 低频段（Sub-1GHz）大带宽 5G 国际标准更是 “独苗”一样的存在。

那么，4G 时代低频段主力担当的 700MHz在 5G 时代又将扮演怎样的角色？看似已经比较成熟的 700MHz 产业链在 5G 时代又将面临哪些新的挑战？业界厂商对此是否做好了准备呢？

黄金频段再次堪当大任

700MHz 频段具有覆盖广、穿透力强、组网成本低等特点，因而被称为 “黄金频段”，这些优异的无线传播特性使其曾广泛用于各个国家和地区的地面电视广播业务；随着近几年移动通信技术和市场的蓬勃发展及人们对多媒体内容需求的不断提高，多媒体内容与移动通信融合发展成为大势所趋，700MHz 频段也从传统的电视广播服务转向移动通信服务。

2014 年基于 700MHz 的 4G 网络商用，在全球拉开了 700MHz 面向移动通信的商用序幕，并逐渐成为低频段主力担当。根据 GSA 统计，截至 2020 年 5 月，全球已经商用了 57 张 700MHz 的 4G 网络，终端款数达 2375 款，700MHz 也成为继 FDD1800MHz、FDD800MHz、FDD850MHz、FDD2.6GHz 后，全球 4G 商用网络数第 5 多的 4G 频段。

4G 时代已经身经百战的 700MHz 在 5G 时代又有了新的重要角色和任务：今年 3 月举行的 3GPP 第 87 次接入网全会上，中国广电 700MHz 频段 2×30/40MHz 技术提案获采纳列入 5G 国际标准，成为全球首个 5G 低频段（Sub-1GHz）大带宽 5G 国际标准，该标准的成功制定，树立了全球 700MHz 频段 5G 频谱资源使用的新标杆。

毫无疑问，引入 700MHz 之后，运营商将获得更好的 5G 网络覆盖效果，将以相对中高频段少很多的基站数就能提供很好的覆盖，有效降低 5G 网络的建设成本以及能耗。一项测算显示，700MHz 的覆盖面积约为 2.6GHz 的 3-4 倍，使用 700MHz 频段建成我国全国覆盖的 5G 网络只需要 40 万座基站，而三大运营商利用自有频段则需要建 600 万座宏基站，在 700MHz 频段上部署 5G 网络将大幅降低运营商基站建设成本。

5G 时代的全球 700MHz 产业链发展也非常迅速 --2020 年 4 月和 5 月 700MHz 开始进入 5G 网络商用阶段，目前全球有 3 张 700MHz 5G 网络投入商用；各主流芯片厂家都已经支持 700MHz 的 5G NR，全球有 20 多款 5G 手机支持 700MHz。

在国内，由于之前没有明确 700MHz 频段划分，在终端侧支持 700MHz 的终端种类较少；而在今年 4 月工信部发布《关于调整 700MHz 频段频率使用规划的通知》，要求将部分原用于广播电视业务的频谱资源重新规划用于移动通信系统，明确将 702-798MHz 频段频率使用规划调整用于移动通信系统，并将 703-743/758-798MHz 频段规划用于频分双工（FDD）工作方式的移动通信系统之后，未来 700MHz 的 5G 终端也会越来越丰富。

5G 时代 700MHz 面临三大 “新”挑战

不难看出，就技术特性而言，700MHz 有助于实现 5G 网络的集约和高效覆盖。从产业链成熟度而言，700MHz 在 4G 时代已有丰富积累，而在 5G 时代只有少数运营商尝鲜应用部署，尤其在 5G 时代新的产业趋势和格局下，初来乍到 5G 时代的 700MHz 仍然将面临新的挑战。

挑战 1：如何在系统侧支持创新功能、推动产业链成熟？例如，在今年 3 月结束的 3GPP 第 87 次 RAN 全会中，中国广电在 700MHz 频段上的 2*30/40MHz 的技术提案被 3GPP 列入到 5G 国际标准中，成为全球首个 5G 低频段 (Sub-1GHz)大带宽 5G 国际标准，这是一个很大的创新，但也需要推动一个成熟的产业链系统去支持它，才能保证商用的成功。从基站硬件产品方面，如何能在很短的时间内开发出既满足运营商要求、又符合全球标准的高质量的硬件产品很关键。

挑战 2：如何解决 “共建共享”带来的新问题？前不久，中国移动与中国广电签署 5G 共建共享合作框架协议，双方联合确定网络建设计划，按 1：1 比例共同投资建设 700MHz 5G 无线网络，共同所有并有权使用 700MHz 5G 无线网络资产。这种 1GHz 低频段下大带宽的共建共享网络部署在全球尚属首例，势必会需要进行相对应的开发以及大量的互联互通测试，需要整个业界一起努力，以开放合作的态度、以最有效和可靠并且兼容性最好的方式，来助力 700MHz 5G 网络的成功商用。

挑战 3：如何与中高频段协同？随着 5G 网络部署的展开，中高频段虽然具备大带宽优势、但覆盖成本高、深度覆盖弱的短板也开始显现，基于传统 FDD 频段实现 5G 深广覆盖、并和中高频 5G 进行载波聚合协同组网已在全球得到共识，对于拥有 “黄金频段”的运营商来说，如何做好 700MHz 频段和中高频段协同发展的策略至关重要。

亟需经验丰富的 “老师傅”

针对 700MHz 在 5G 时代面临的诸多新挑战，业界迫切需要拥有丰富的 700MHz 部署经验的厂商帮助运营商更好的利用 “黄金频段”。

其中，百年老店爱立信是最早参与并驱动了 700MHz 频段全球 4G 网络建设的设备商。根据 GSMA 数据统计，爱立信也是至今拥有最多 700MHz 4G 商用网络部署的厂家。

据悉，这些采用爱立信设备的网络可通过软件升级平滑演进到 5G，爱立信预计到今年四季度其系统设备就可以支持 700MHz 和中高频段的载波聚合的商用部署。

爱立信无线网络系统产品部中国区总监吴日平表示：全球最早部署的三张 700MHz 的 5G 商用网络，爱立信都是主导设备厂商。这些网络让爱立信具有了相比业界更丰富的网络部署、互联互通、后续演进、协同组网等经验，这些都可以更好的支持国内运营商 700MHz 商用部署的成功。我们不仅希望把爱立信在全球 700MHz 的经验和技术带到中国，而且要把中国好的经验和创新带到全球。

“支持中国通信市场发展是爱立信多年来的坚定承诺。”吴日平回顾，爱立信全面参与了中国移动通信从 1G 到 5G 的建设全过程。爱立信承诺，中国不仅是爱立信非常主要的市场，也是其除瑞典本土外最主要的研发基地和全球最主要的生产基地之一。过去 5 年，爱立信在中国的研发投入达到 150 亿元人民币，在中国的研发工程师超过 5500 人；2019 年，爱立信投入 5 亿瑞典克朗用于南京生产基地智能升级。

“700MHz 是一段非常优良的频谱资源，应该进行全业务的充分利用，既包括传统的 eMBB 业务，也可以很好的支持 5G 语音业务，将来也有很好的潜力提供广域物联网业务能力的潜力。”吴日平表示：我们非常期待也坚信，随着未来中国移动和中国广电的 700MHz 网络的建成，会大大加速整个 700MHz 产业链的发展和成熟。爱立信愿意和中国移动及中国广电在 700MHz 5G 组网策略、产品特性及应用探索上进行深入的讨论与合作，相信凭借爱立信在全球 700MHz 系统上的成熟商用经验，能够更好的助力运营商建设一张高质、高效、绿色、开放的 700MHz 5G 网络。