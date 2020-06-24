诺基亚已成爱尔兰国家宽带计划主要供应商，提供 100% 有源设备

（原标题：诺基亚成为爱尔兰国家宽带计划主要供应商，提供 100% 有源设备）

日前，诺基亚在其官网上宣布，爱尔兰国家宽带公司 (National Broadband Ireland，NBI)已选定诺基亚，在爱尔兰政府具有里程碑意义的国家宽带计划 (NBP)的整个项目交付期内，为爱尔兰部署一个全国性的 FTTH 网络。

作为协议的一部分，诺基亚提供 100% 的有源设备，包括基于下一代 PON(无源光网络)技术的 FTTH 网络、基于 IP 路由和光网络技术的聚合网络和完整的性能管理解决方案。

据了解，该项目是世界上最具雄心的政府宽带计划之一，其目标是为爱尔兰所有人口提供高速连接，涉及 44000 个非农业企业，54000 多个农场和 695 所学校，其中约 23% 的人口居住在农村干预区，而这部分是 NBP 初期关注的重点。该项目的实施将为爱尔兰的数字化未来奠定基础。

由于该项目设定了关键的里程碑日期节点，因而 NBI 已经决定使用诺基亚提供的所有有源网络设备和集成服务。因此，NBI 将能够依靠最新的技术、集成和端到端服务，确保实现其进度目标。

爱尔兰国家宽带公司首席执行官 Peter Hendrick 表示：“我们相信，更好的宽带网络能促进社会进步、平等和可持续发展。通过该计划，爱尔兰的每个人、社区和组织都有机会平等地获得连接地方、国家和全球的机会，从而有能力取得更大的成就。我们期待与诺基亚的合作，因为诺基亚在全球范围内均拥有类似的项目经验，以及拥有技术能力和端到端产品组合。”

诺基亚英国和爱尔兰首席执行官 Cormac Whelan 表示：“对于当今的数字社会来说，当务之急是要提供无处不在的高速连接，以实现新的数字服务、产业数字化和经济社会的创新，从而造福整个国家。该项目正是爱尔兰进一步实现数字化的关键。”

根据 Dell'Oro 2020 年 Q1 的报告显示，诺基亚在下一代 PON(XGS-PON)领域保持全球第一的位置。据悉，目前诺基亚在全球范围内已经部署了 26 个 XGS-PON 项目和 300 多个 GPON 项目。