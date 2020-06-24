诺基亚发布 Open RAN 5G 产品，今年投入商用

据外媒报道，诺基亚宣布，在经过成功试验后，其基于 vRAN 2.0 的 5G AirScale Cloud RAN 解决方案将于今年可以 “投入商用”，但将在 2021 年全面发布。

该公司表示，新的 5G vRAN 功能将与 O-RAN 接口规范兼容，这意味着诺基亚成为首批推出 Open RAN 5G 产品线的公司之一，也是传统设备巨头中的第一家。

诺基亚在一份声明中表示，该公司已经成功完成了基于 vRAN 2.0 的 5G Airscale Cloud RAN 解决方案的一系列客户试验，为今年的首次商用发布和 2021 年的更广泛应用铺平了道路。

该公司与日本运营商 KDDI 的合作促进了这一发展。KDDI 上个月表示，该运营商正在与诺基亚测试其虚拟化 5G RAN 设备。

诺基亚解释说，这一云系统引入了虚拟化分布单元和前传网关，以提供一个完全云化和解耦式的 5G 基站。

“该解决方案可以帮助运营商从新的 5G 服务中产生收入，并实现灵活的端到端网络切片，同时可满足物联网需求，并将云计算的整体优势带给 RAN。”

诺基亚表示，该系统是针对 Open RAN 的 “架构”，将基站拆分为射频电单元（RU）、分布单元（DU）、无线接入点（RAP，RU 和 DU 的结合）、集中单元（CU）以及这些元素之间的 Open RAN 兼容接口。其中还还包括 RAN 智能控制器（RIC）的概念，以利用人工智能和机器学习的能力来优化无线电和系统性能。

具体来看，vRAN 2.0 版本将一个虚拟化分布单元（vDU）添加到现有的虚拟化集中单元（vCU）。诺基亚还开发了一个前传网关，可以与诺基亚的射频单元或其他设备商的一起使用。vDU 和前传网关可以像 vCU 一样，在诺基亚基于 x86 的 AirFrame Open Edge Servers 和 AirFrame Rackmount Servers 上运行。

诺基亚表示，这些拆分的基带单元（vCU/vDU）之间以及 vDU 和远程射频单元之间的接口，将支持 O-RAN 规范。这意味着从理论上讲，运营商可以购买纯诺基亚 Airscale 和远程射频单元以及天线单元解决方案，或者将不同领域的供应商进行混合。

据悉，其 vDU 使用了英特尔基于 FPGA 的 Vista Creek 硬件加速来对 vDU 中的部分实时敏感 L1 计算进行处理。诺基亚表示，该公司将在 2022 年之前在 vDU 中集成基于 GPU 的加速功能，这是一项与 vRAN 3.0 一致的发展。

诺基亚移动网络高级副总裁兼 Cloud RAN 边缘云平台负责人 Michael Clever 表示，使用基于 FPGA 的加速卡能够充分完成 L1 处理工作 -- 例如 FEC（前向纠错）或 LDPC（低密度奇偶校验）编码，重要的是，这些产品现已上市可用。

Michael Clever 说，“GPU 仍需要大量开发工作来适应这个特定的 L1 用例。但是，它们有望提供附加功能，例如与基于 AI / 机器学习的功能和服务相结合。但这还需要一些时间，我们预计至少要到 2022 年基于 FPGA 的加速卡解决方案才会占据主导地位。”

5G Airscale Cloud RAN 解决方案的商用发布，代表着诺基亚推动 Open RAN 发展的一项重大举措，该技术有望实现从传统硬件向虚拟化基础架构的重大转变。