黄光裕归来：胆识、勇气、谋略还剩几分？

在电影《英雄本色》中，伤痕累累的小马在黑夜中喊道：“我等了三年，就是要等一个机会，我曾经失去的，我一定要拿回来”！——这句话用来形容刚刚出狱的黄光裕，再恰当不过。

阔别外界 12 年之久，江湖早已风云变迁：

12 年间，昔日的老对手张近东、张继升等人已走向幕后，马云、刘强东等都已退居二线，如今站在镁光灯下的，是黄峥、王兴等那些 “籍籍无名的新秀”……

12 年间，市场亦经历了多次剧变：经营实体愈发困难、卖场模式客流稀少、电商赛道水泄不通、新零售大潮反扑未果，相反，电视购物模式却摇身一变，化身直播成为了当今主流……

虽然妻子杜鹃曾放豪言：“等老公出来时，要给他一个更好的国美”。但国美年均亏损几十亿，掉队已成事实。

如今，51 岁的黄光裕正式归来，能否掀起行业的血雨腥风？“更好的国美”又在何方？

卷土重来：监狱时光会磨平棱角吗？

外界最关心的是出狱后的黄光裕，将给国美带来怎样的影响？

“很难”，财经评论家冯忠易对新浪科技直言不讳地说道，即便黄光裕曾经有着不俗的勇气和决心，但是很难让国美再现辉煌。

第一，企业一把手需要充足的知识储备、经营理念、营销意识和把握大局的能力。这种模式在互联网时代尤其突出，竞争也是尤其残酷，“他能不能适应这种变化？在与其他巨头合作的过程中，还能不能有着足够的话语权和议价空间？能否能跟随主流玩法？这些都是不能确定的。更重要的是，行业需要创新，创新面临试错，国美是否有足够的资金去试错？”

第二，坊间传言，黄光裕在狱中一直 “遥控”国美，但是国美于 2018 年才开始改革，不久前才与其他巨头联手，“庆幸的是，国美终于看清了自己的定位，摆正了心态，但是太慢了，这是否也与他（黄光裕）的决策落后有关？”

第三，狱中生活会让人变得平静，很多人被时间磨平了棱角，黄光裕当年的胆识、勇气、谋略还剩几分？“牛电科技创始人李一男，当年也是个牛人，出狱后也渐渐没有声音了”。

冯忠易认为，黄光裕出狱后会有一些举动，但大概率会遵循稳定的步伐，无论是电商还是零售，都已 “众神归位”，“求稳”可能是国美未来两三年甚至更长的定位。

互联网分析师蔡胡敏告诉新浪科技，黄光裕仍然是国美的一张王牌，短期内如何出牌将决定国美的未来。“他（黄光裕）在狱中，会让外界忌惮三分。如今出来了，需要看国美近期的布局，如果达不到预期效果，国美将会变得更加被动”。

式微之势：近 3 年亏损已达 80 亿

回顾历史，在 2008 年，手握零售王牌国美的黄光裕风光无限。这一年，阿里巴巴销售额刚够 30 亿，刘强东还在为突破 10 亿寻求解决之道。而国美的销售额已达到 1200 亿。

乐极生悲。同样在 2008 年下半年，因涉嫌内幕交易罪、非法经营罪、单位行贿罪，三罪并罚，黄光裕被判刑 14 年。

自此，国美的良好发展势头被戛然而止。

牢狱之日，黄光裕开始思考国美的战略问题。2012 年，新浪科技曾报道，尽管黄光裕尚在狱中，但国美的重要决定和战略决策，都来自于黄光裕的直接意志。据悉，黄光裕与外界的沟通，除了通过常规渠道申请定期探监之外，还有一条特殊通道，比常规的书信沟通更为快捷。

尽管黄光裕 “遥控”国美多年，但国美式微之势明显。

根据国美零售发布的 2018 年度公司财报显示，其销售收入同比下降 10.09%，归属公司拥有者亏损额达 48.87 亿人民币，同期该数额仅为 4.5 亿人民币。

而在 2019 年年度财报中，国美零售营收为 594.83 亿元，同比下降 7.57%；归属母公司拥有者应占亏损约 25.90 亿元，较 2018 年亏损大幅收窄。

最令人担忧的是现金流。财报显示，截至 2019 年 12 月 31 日，国美零售总资产为 718.72 亿元，总负债为 637.11 亿元，净资产仅剩 81.61 亿元，资产负债率高达 88.65%。

两头忙活：边扩张边收拾 “烂摊子”

持续亏损的同时，国美也在忙着扩展新业务。

2018 年被国美定义为 “家生活”战略转型的元年，众多业务都是从零开始。例如在 2019 年 4 月，国美宣称将在国内落地第一家与欧洲最大的橱柜厨电零售连锁品牌 IXINA 的门店，试图通过合作拓展家装业务；再如国美希望通过与互联网企业，诸如百度、爱奇艺、海康威视等联合创办新的布局，并计划在未来打造专业的智能综合体验厅。

不过，国美的发展并不顺利，它还有很多 “烂摊子”等着收拾，例如永乐电器，2018 年永乐电器销售同比降落了 23.2%，利润同比降落了 48.2%，并关闭了 14 家永乐电器的门店。

在大众心中，国美仍是那个看似老旧的实体店品牌，它渴望流量。

于是，国美借着自己在供应链中的优势，牵手了拼多多和京东。很明显，国美要发挥自身供应链优势补充电商的短板，电商则会向国美倾斜流量加速其零售增长。

但是，这种 “闪婚”是给电商业务引入活水的长远之道，还是解燃眉之急的纾困之举呢？

更值得玩味的是，这次组合与曾经阻击阿里的 “腾百万”有着相似之处。2014 年，腾讯、百度和万达推出的飞凡电商，被寄予厚望但终究未能成功，而拼多多、京东和国美匆匆组成的临时战线，能否达到真正协同也是个未知数。