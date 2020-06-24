内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>智能汽车>新能源汽车

大众汽车 150 名员工开始内测 ID.3 电动汽车，9 月份开始交付

2020/6/24 18:44:20来源：TechWeb作者：小狐狸责编：骑士评论：

6 月 24 日消息，据国外媒体报道，大众汽车正式开启了 ID.3 电动汽车的内测。

大众汽车表示，在 9 月初正式交付之前，其员工将在未来几个星期内测试全电动 ID.3 的日常可用性。

据悉，德国萨克森州的三家工厂的员工将在真实条件下对 150 辆 ID.3 进行日常测试，以获取关于 ID.3 的使用和驾驶行为的匿名数据，并对其进行分析。

大众汽车表示，ID.3 尚未搭载指定的最终软件状态，但在测试阶段，汽车软件将得到 “定期更新”。

大众是在去年 9 月份发布的 ID.3，这款车是该公司发布的 ID 系列电动汽车的首款车型，也是该公司首款基于全新 MEB 平台打造的电动汽车。它配备了大众最新的驾驶辅助功能，起售价低于 3.3 万美元（约合 23.48 万元）。

去年 11 月，大众正式在其兹威考（Zwickau）工厂启动 ID.3 的生产。但由于受疫情影响，该工厂从今年 3 月 20 日开始暂时停产，ID.3 的生产也因此受到一定影响。然而，在 4 月 23 日，大众汽车重新开始生产这款车。

此前，大众曾表示，一旦开始交付 ID.3，它将几乎同时交付 3 万辆。如今，该公司表示，首批 3 万辆 ID.3 将于 9 月开始交付，届时它将在大多数欧洲国家上路。

大众计划，在 2029 年之前，推出至多 75 款全电动车型和约 60 款混合动力汽车。去年 9 月，该公司在法兰克福汽车展上首次展示了其下一代 ID 电动汽车 ID.4，这款车是该公司电动汽车系列中的第二款量产车型，也将是首款进入美国市场的 ID 电动车。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：大众电动汽车

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    