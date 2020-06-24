大众汽车 150 名员工开始内测 ID.3 电动汽车，9 月份开始交付

6 月 24 日消息，据国外媒体报道，大众汽车正式开启了 ID.3 电动汽车的内测。

大众汽车表示，在 9 月初正式交付之前，其员工将在未来几个星期内测试全电动 ID.3 的日常可用性。

据悉，德国萨克森州的三家工厂的员工将在真实条件下对 150 辆 ID.3 进行日常测试，以获取关于 ID.3 的使用和驾驶行为的匿名数据，并对其进行分析。

大众汽车表示，ID.3 尚未搭载指定的最终软件状态，但在测试阶段，汽车软件将得到 “定期更新”。

大众是在去年 9 月份发布的 ID.3，这款车是该公司发布的 ID 系列电动汽车的首款车型，也是该公司首款基于全新 MEB 平台打造的电动汽车。它配备了大众最新的驾驶辅助功能，起售价低于 3.3 万美元（约合 23.48 万元）。

去年 11 月，大众正式在其兹威考（Zwickau）工厂启动 ID.3 的生产。但由于受疫情影响，该工厂从今年 3 月 20 日开始暂时停产，ID.3 的生产也因此受到一定影响。然而，在 4 月 23 日，大众汽车重新开始生产这款车。

此前，大众曾表示，一旦开始交付 ID.3，它将几乎同时交付 3 万辆。如今，该公司表示，首批 3 万辆 ID.3 将于 9 月开始交付，届时它将在大多数欧洲国家上路。

大众计划，在 2029 年之前，推出至多 75 款全电动车型和约 60 款混合动力汽车。去年 9 月，该公司在法兰克福汽车展上首次展示了其下一代 ID 电动汽车 ID.4，这款车是该公司电动汽车系列中的第二款量产车型，也将是首款进入美国市场的 ID 电动车。