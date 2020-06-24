松下发布 LUMIX G100 相机：M43 画幅，搭载诺基亚 OZO 音频技术

IT之家6月24日消息 根据松下影像的消息，松下新型无反相机LUMIX G100现已推出，专为Vlog多功能视频创作而设计和开发。

IT之家了解到，新型LUMIX G100配备2030万MOS传感器、高感光度，在夜晚或昏暗的室内也可以清晰地拍摄画面。支持V-Log L录制，更轻松更高效地为Vlog进行调色。LUMIX G100支持蓝牙和Wi-Fi连接，可提供更灵活的拍摄体验和即时图像共享，并能够通过HDMI输出视频，它也可以用作网络摄像头进行直播工作。LUMIX G100的机身紧凑轻巧，携带多镜头也非常轻便。全新的三脚手柄更易于握持，也可用作小型三脚架。

LUMIX G100支持以30p / 25p/24p拍摄QFHD 4K MP4视频，以及60p / 50p全高清视频。5轴混合防抖在大部分情况下都能为相机提供有效的抖动抑制。LUMIX G100首次将诺基亚OZO Audio集成到了无反相机中，使拍摄者能够在现场报道时，轻松捕捉到采访者清晰的声音。用户几乎无需再单独购买外置麦克风设备。

松下LUMIX G100搭配12-32mm F3.5-5.6镜头套机售价749美元，约合人民币5300元人民币，将于7月底上市销售。