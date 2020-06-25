好日子到头：苹果 ARM Mac 或无法通过 Boot Camp 运行 Win 10

IT之家 6 月 25 日消息 据 Windowslatest 报道，苹果的 Boot Camp 允许 Mac 用户在其设备上运行 Windows，但现在看来 Boot Camp 的日子已经到头了。根据 Apple 发布的新开发者文档，切换到 Apple Silicon 后将阻止用户通过传统的 Boot Camp 在 Mac 上运行 Windows。

IT之家了解到，苹果已确认计划不再使用 x86 处理器，他们将为未来的 Mac 使用 ARM SoC。苹果还宣布，Rosetta 2 将被编译成用于英特尔 CPU 的代码以使现有应用程序可在 Apple Silicon 上运行。同时由于一些原因，苹果无法翻译用于 Boot Camp 的代码，这可能会阻止用户在 Mac 上安装 Windows 10。

苹果在支持文档中阐明，Rosetta 无法翻译 x86_64 虚拟化应用程序，这也可能阻止 Windows 环境的虚拟化。

值得注意的是，这一问题仅适用于 Apple Silicon 版本的 Mac。在装有 Intel 芯片的 Mac 上安装操作系统时仍将支持 Book Camp。在 WWDC 2020 期间苹果还展示了在ARM Mac 上运行的 Linux，但这是因为 Linux for ARM 已经可用。尽管 Windows 10 也可以在 ARM 芯片上运行，但微软表示尚无官方方法可以提供。因而除非微软发布 OS 的安装映像，否则用户无法在ARM Mac上使用 Win 10。