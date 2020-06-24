外媒：美国司法部将对苹果 App Store 进行反垄断调查

北京时间 6 月 24 日晚间消息，据国外媒体报道，三位知情人士今日称，美国司法部和各州总检察长联盟准备对苹果公司展开反垄断调查，并且已经迈出了第一步。

这些知情人士称，美国司法部和各州总检察长已经与几家公司进行了交谈，这些公司对苹果对其 App Store 应用商店的牢牢控制感到不满。这也是开发者经常抱怨的，他们表示，苹果的规则应用不一致，往往偏袒自家产品，打压竞争对手的产品，这导致产品价格更高，消费者的选择空间更少。

就在上周，欧盟反垄断机构 “欧盟委员会”刚刚对苹果 App Store 和 Apple Pay 支付服务发起反垄断调查。欧盟委员会称，调查将涉及苹果强制应用开发商使用 “应用内购买系统”，以及禁止应用开发商向用户告知 App 之外更便宜的购买渠道。

此次，知情人士拒绝透露哪些州或多少个州准备对苹果展开反垄断调查，但其中一些州也参与了对谷歌和 Facebook 的反垄断调查。

分析人士称，美国的反垄断调查将对苹果的服务业务造成威胁。服务也是苹果仅次于 iPhone 的第二大收入来源，年规模 462 亿美元，其中包括 App Store，以及包括 Apple Music 和 Apple TV + 等订阅服务。

对此，苹果和司法部均拒绝发表评论。

近年来，苹果从 App Store 的大多数交易中提成 30% 的政策受到了密切关注。去年，流媒体音乐服务巨头 Spotify 向欧盟委员会投诉苹果，称苹果不公平地对待竞争对手，旨在推广自家的音乐流媒体服务。

此外，Spotify 还抱怨苹果向使用其应用内购买系统 (IAP)的内容服务提供商收取 30% 的分成。而欧盟上周也表示，对苹果 App Store 的调查，也是对 Spotify 投诉的回应。

咨询服务公司 Analysis Group 上周曾发布报告称，苹果 App Store 生态系统在 2019 年支撑了全球 5190 亿美元的消费者开支，凸显了 App Store 对全球经济的影响力。