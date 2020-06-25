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AMD R9 3900XT 跑分曝光：提升约 5 %

2020/6/25 14:46:33来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月25日消息  6 月中旬，AMD 发布了第三代锐龙台式机处理器家族新增的 3 款产品：AMD 锐龙 9 3900XT、锐龙 7 3800XT 和锐龙 5 3600XT，将于7月7日开卖。昨天AMD也公布了这三款处理器的国行价格，分别是3899元、3049元和1859元。

现在，爆料者TUM_APISAK在Geekbench中找到了 R9 3900XT 的跑分，一起来看一下吧。

Ryzen 9 3900XT 仍为12核/24线，Boost频率相比Ryzen 9 3900X高了100MHz。在Geekbench 5中，Ryzen 9 3900XT多线程测试分数10945分，单线程测试分数1324分，都比Ryzen 3900X 高出 5% 左右

IT之家了解到，AMD 称锐龙 3000XT 系列处理器秉承第三代 AMD 锐龙处理器家族的传统优势，通过优化的 7nm 制造工艺进一步提升 “ Zen 2”架构优势。在保持锐龙 3000 家族产品热设计功耗（TDP）的同时提供更高的 BOOST 频率和更强性能。AMD 官方数据显示锐龙 9 3900XT 和现有锐龙 3000 系列台式处理器相比，单线程性能可提高 4%。

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关键词：AMDR9

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