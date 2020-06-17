开机时间缩短 31%，AMD 发布 StoreMI 2.0 技术

IT之家6月17日消息 根据AMD的消息，AMD StoreMI 迎来2.0版本，亮点包括基于缓存的全新加速算法，增强了数据的完整性并优先处理最常用的数据，官方称可使开机时间缩短31%。

除了开机时间更快之外，AMD还表示游戏加载时间比仅用硬盘缩短13%。

IT之家了解到，AMD StoreMI 是一款面向电脑发烧友的强大工具，能够减少加载/启动时间、改善文件管理、加快系统响应速度。

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