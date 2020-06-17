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开机时间缩短 31%，AMD 发布 StoreMI 2.0 技术

2020/6/17 11:01:20来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家6月17日消息 根据AMD的消息，AMD StoreMI 迎来2.0版本，亮点包括基于缓存的全新加速算法，增强了数据的完整性并优先处理最常用的数据，官方称可使开机时间缩短31%。

除了开机时间更快之外，AMD还表示游戏加载时间比仅用硬盘缩短13%

IT之家了解到，AMD StoreMI 是一款面向电脑发烧友的强大工具，能够减少加载/启动时间、改善文件管理、加快系统响应速度。

官方介绍：

缩短等待时间

AMD StoreMI 技术可以让文件以固态盘般的速度运行。只需为系统添加一个固态盘，剩下的都交给 StoreMI 即可轻松搞定。

加速操作系统

是否在为电脑启动速度或响应缓慢而感到苦恼？ AMD StoreMI 技术可为你排忧解难。只需添加一个固态盘，StoreMI 便可自动让电脑疾速、流畅运行。

超高性价比，无需专有硬件

AMD StoreMI 利用固态盘和 NVMe 等广泛使用和经济有效的技术，轻松加快现有大容量存储的速度。

即插即用，设置轻松

无需重新安装 Windows® 系统，即可轻松尽享 AMD StoreMI 技术带来的众多好处。只需为系统添加更快的存储设备，StoreMI 便会将常用数据自动转至较快的驱动器，带来超高性能。

轻松管理大型文件库

电脑发烧友通常会为文件库配备很多大容量硬盘，但跨硬盘管理文件库非常麻烦。AMD StoreMI 技术可将这些硬盘融合为一个大型存储池，大幅简化了文件库的管理。

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关键词：AMDStoreMI

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