21 年交情！“进击与败退”的孙正义从阿里“毕业”了

作为董事，孙正义从阿里巴巴 “毕业”了。他在 6 月 25 日举办的软银集团年度股东大会上宣布，即日起将退出阿里巴巴集团董事会。而在一个月前，软银集团宣布了马云将卸任软银集团董事的消息，6 月 25 日也是他在任的最后一日。

这两位相识 21 年的伙伴曾经彼此成就，又终于渐行渐远。软银集团通过投资阿里巴巴获得了超过 1700 倍的回报，孙正义也因此一战成名，并一路高歌猛进，在他所构建的投资帝国中纵横驰骋，直到陷入共享经济的怪圈。阿里巴巴则一步一步发展壮大，从电商平台转向数字经济体，致力于构建未来的商业基础设施，接力棒也交到了张勇手中——孙正义称他是一位 “十分值得信任的领导者”。

这一天，马云离开孙正义，孙正义告别马云，但他们其实不必特意说再见，毕竟软银集团依然持有阿里巴巴 25.8% 的股份。孙正义在演讲中表示，自己退出阿里巴巴集团董事会与马云卸任软银集团董事职务一样，并不意味着两人之间存在任何分歧，阿里巴巴仍是软银集团投资组合皇冠上的一颗明珠。

孙马的双向选择

中泽嘉盟投资有限公司董事长吴鹰这样回忆当年马云与孙正义见面的细节：“马云在楼下等了两小时，给他的时间是 6 分钟，就是讲你自己的商业模式，只有 6 分钟的时间。”

当时的软银集团已经投资了雅虎等互联网公司，前往中国市场寻找投资对象，而未来自称 “后悔创立阿里巴巴”的马云正在到处找钱。孙正义先后接触了 20 家初创企业，其中一家就是阿里巴巴。吴鹰称，和马云一样去见孙正义的，还有北京鑫根投资管理有限公司创始合伙人曾强，彼时他也从事电子商务行业，而孙正义已经口头答应为他投资 2800 万美元。

但这个故事的结局是，孙正义的青睐没有落到曾强身上。孙正义后来曾提到，马云留给他的印象非常深刻，他问马云想做什么，和其他所有人拿出商业计划、解释商业模式后要求资金的人不同，“马云是唯一一个没向我要钱的”。孙正义称，马云只是讲了一下对未来的构想，谈到为何要帮助中国的中小企业，以及怎样去实现他们的梦想。

孙正义心中的马云是眼里有光、洋溢着激情与能量的年轻人，以至于他毫不犹豫地拍板：“我要投资你们。”最终，软银集团向阿里巴巴注资 2000 万美元，这笔钱帮助阿里巴巴撑过了互联网泡沫期。而在马云看来，孙正义在投资方面可能是世界上最具胆量的人，他像金庸笔下的乔峰，大智若愚。他们由此结缘，两艘战舰在各自的海域向更远的目标进发，而两位船长的手，早已紧握在一起。“我们是一辈子的朋友。”马云在孙正义传记《飞得更高》序言中写道。

此后，孙正义再度对阿里巴巴追加投资，到 2014 年阿里巴巴在美国纽交所上市时，软银集团持有阿里巴巴近 34% 的股权，是阿里巴巴最大的股东。阿里巴巴股票的发行价为 68 美元，当日涨幅达 38.07%，报 93.89 美元，照此计算，阿里巴巴市值超 2314 亿美元，软银持有的阿里巴巴股份价值翻了约 2900 倍。时至今日，阿里巴巴仍然是孙正义最成功的一笔投资，这是孙正义与马云的双向选择。

软银集团的进击与败退

20 年过去了，孙正义没有找到下一个阿里巴巴，也没有等来第二个马云。

2013 年，软银斥 220 亿美元收购美国移动运营商 Sprint 70% 股份，目标是通过合并改变美国移动通信行业的格局，但事实上，与 T-Mobile 的合并计划道阻且长，直至今年才刚刚收尾。而这七年里，Sprint 的市值和市场份额都在缩水。据彭博社报道，软银集团正考虑出售其持有的价值 200 亿美元的 T-Mobile 股份，以减少债务。

2016 年，软银集团又以 320 亿美元的价格收购英国芯片设计公司 ARM，这是孙正义职业生涯中的一次赌博，他认为 ARM 将在物联网浪潮中发挥至关重要的作用。然而，消息宣布后的第一个交易日，软银集团股价暴跌 10.3%，上次遭遇暴跌还是拿下 Sprint 70% 股份的时候。投资者认为孙正义过于激进，毕竟 43% 溢价过高，ARM 能否与软银产生协同效应也仍是未知数。

但孙正义并没有停下脚步，设立于 2016 年、规模达千亿美元的愿景基金为他的全球投资之旅拉开了序幕。AI、芯片、自动驾驶、电商 ...... 其涉猎领域广泛，就在这个过程中，孙正义发现了一片名为 “共享经济”的桃花源。

Uber、滴滴出行、Grab、WeWork、OYO...... 孙正义在共享经济上持续下注，但也遭遇接连打击。Uber 上市即破发，裁员与亏损如影随形；WeWork 一路狂飙，但 IPO 山路十八弯；OYO 模式受到质疑，全球多地大撤退 ...... 而疫情之下，共享经济更是雪上加霜。影响显而易见，软银集团财报显示，截至 3 月 31 日，其 2019 财年经营亏损达 1.4 万亿日元（约合 130 亿美元），创下成立以来的最大亏损。软银集团解释，亏损源于其通过愿景基金押注的多家科技公司价值暴跌。孙正义在接受《福布斯》采访时也承认，随着财务支出收紧，以及疫情对经济的撼动，愿景基金投资的 88 家公司中至少有 15 家将会破产。他同时透露，今后的投资节奏将会放缓。

和已经宣布退休、投身教育事业的马云相比，孙正义依然在为他的事业奔走，“疯狂”一如既往。不同的是，如今他不再过于关注 GMV、营收和用户数量等指标，而是强调公司应该在 “实现盈利、现金流充足且可持续”的情况下上市，更在意现金流的表现。

结语：

野心仍在，孙正义和阿里巴巴集团董事会说了再见，却从未停止过对发掘下一个阿里巴巴的渴望。他当初 “慧眼识珠”的阿里巴巴则回应称：“感谢孙正义先生 20 年来对阿里巴巴的信心和信任，也为软银的长期支持感到高兴。”

两位船长走向了不同的航线，孙正义还会迎来下一个 “长期支持”且会为他带来巨大回报的投资对象吗？那就再多赌几次，毕竟他已经为软银集团制定了长达 300 年的愿景规划，更何况，他一刻也没有离开过这片波涛汹涌的大海。